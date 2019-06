Adrijana Novakovic zur neuen ÖH-Vorsitzenden gewählt

Adrijana Novakovic wurde am 13. August 1995 in Wien geboren und studiert Geschichte und Gras an der Universität Wien. Seit Anfang 2017 engagiert sie sich in der Gras, seit Mai 2017 arbeitet sie im Referat für Antirassismus der Universitätsvertretung der Uni Wien, seit Februar 2019 als Referentin für Barrierefreiheit der ÖH-Bundesvertretung.