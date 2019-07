Wie Aufnahmetests Studenten abschrecken

8217 Tische und Stühle wurden in der Wiener Messehalle aufgebaut, 16.000 Hefte ausgedruckt und 26 Sicherheitsschleusen errichtet. Draußen kontrollierten 120 Securitys die Lage. Drinnen waren 290 Aufseher im Einsatz. Es ist, wie es Anita Rieder, die Vizerektorin der Medizinischen Universität einst formuliert hat, „unser jährliches Rolling-Stones-Konzert“. Der Medizinaufnahmetest ist zur Massenveranstaltung geworden. Davon konnte man sich gestern, Freitag, nicht nur in Wien, sondern auch in Graz, Innsbruck und Linz überzeugen.



Damit hat die Aufnahmeprüfungssaison begonnen. Es kann heuer aufgrund gesetzlicher Änderungen noch mehr Tests geben. Schon bisher haben 40 Prozent der Studienanfänger zuvor ein Aufnahmeverfahren durchlaufen. Hier ein Überblick über die Tests und ihre Auswirkungen.

