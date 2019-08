Studienvorbereitung: Onlinekurse für Mint-Anfänger

Der Wechsel von der Schule an die Uni ist auch mit Hürden verbunden. Speziell in technischen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Studien zeigt sich oft, dass nicht alle Maturanten auf dem gleichen Stand sind, was Mathematik oder Informatik betrifft. Aus diesem Grund hat die TU Graz drei MOOC (Massive Open Online Courses) entworfen, die angehenden Studierenden helfen sollen, sich auf den Studienstart vorzubereiten.

Zur Auswahl stehen Mathe-Fit, Informatik-Fit sowie Grundbegriffe der Mechanik für technische Anwendungen, wobei Letzterer von TU Austria entwickelt wurde, einem Zusammenschluss von TU Graz, TU Wien und der Montanuniversität Leoben.

● Mathe-Fit enthält neben einem Selbsttest Lernmaterial und Aufgaben zu Mathematikinhalten der Oberstufe wie Gleichungen, Funktionen oder Differenzial- und Vektorrechnungen.

● Informatik-Fit vermittelt in Einführungsvideos und einfachen Aufgaben ein umfassendes Bild der Informatik von Grundlagen des Programmierens und des Computational Thinking bis hin zu gesellschaftlichen Aspekten der Informationstechnologie.

● Grundbegriffe der Mechanik für technische Anwendungen erklärt anhand eines einfachen Beispiels die ingeneurwissenschaftliche Herangehensweise und macht mit Begriffen wie „Kraft“, „Moment“, „Festigkeit“ oder „Schnittgröße“ vertraut.

Die MOOC Mathe-Fit und Informatik-Fit sind auf gleichnamige Einführungsveranstaltungen an der TU Graz abgestimmt, wobei Informatik-Fit heuer erstmals stattfindet. Bei positiver Absolvierung der entsprechenden MOOC werden ECTS-Punkte für die Lehrveranstaltung angerechnet, dazu werden auch Präsenzphasen an der TU Graz abgehalten.

Grundsätzlich eignen sich alle drei Kurse zur Vorbereitung auf jedes einschlägige Studium, egal, an welcher Hochschule, und sie sind für alle Interessenten gedacht. Die Onlinekurse werden auf der MOOC-Plattform iMOOX veröffentlicht und können – wie alle Kurse auf iMOOX – nach Registrierung kostenlos belegt werden, die Prüfungen sind freiwillig. Die drei Mint-Vorbereitungskurse gehen am 5. August online und sind danach unbegrenzt abrufbar.

Während der initialen Kursdauer, die bei zwei bis sieben Wochen liegt, gibt es zusätzlich Betreuung durch Hochschullehrer der TU Graz.

Web: www.imoox.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.08.2019)