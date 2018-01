Gesamtschule: Wien startet Vorbereitungen

Wien. In Wien starten demnächst die Vorbereitungen für die Einrichtung einer Modellregion zur gemeinsamen Schule. In den nächsten sechs Wochen soll die Steuerungsgruppe stehen, so Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer (SPÖ). „Wir wollen aber nichts aus dem Ärmel schütteln, nur damit wir auch eine Modellregion haben.“

Die Bildungsreform – die auch von Türkis-Blau nicht angetastet wurde – erlaubt Gesamtschulversuche mit bis zu 5000 AHS-Unterstufenschülern. „Es ist daher nur ein kleiner Spalt, der aufgeht“, sagt Himmer. Außerdem fehlten noch Vorgaben vom Bund, etwa zu gemeinsamen Lehrplänen.

Wo diese Gesamtschulversuche genau stattfinden sollen, darauf will sich Himmer nicht festlegen. Er spricht von „Modellschulen“. „Diese müssen besser sein als die Neue Mittelschule und die AHS-Unterstufe. Sonst werden wir keine Zustimmung von Eltern und Lehrern bekommen.“ Man wolle erst Argumente sammeln, dann die Finanzierung sichern und dann die Standorte festlegen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2018)