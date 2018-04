Immer den richtigen Blickwinkel finden

Im deutschsprachigen Raum heißen sie schlicht Kameramänner, international werden die verschiedenen darunter subsumierten Berufsbilder deutlich differenzierter bezeichnet. Der Director of Photography (DoP) ist auch im Deutschen inzwischen gebräuchlich für den Chefkameramann oder die Chefkamerafrau. Also für die Person, die etwa in Spielfilmen meist gemeinsam mit dem Regisseur das Bild- und Lichtgestaltungskonzept verantwortet und selbst oft gar keine Kamera führt. Davon zu unterscheiden sind etwa die Kameraassistenten, Schwenker, DIT-Techniker oder Steadicam-Operatoren, die alle als Vorstufen oder Mitarbeiter des DoP gelten. So verschieden die Ansprüche an die einzelnen Berufe sind, so unterschiedlich lang sind die Wege dorthin.

Die einzige universitäre Ausbildung für Bildtechnik und Kamera in Österreich ist das entsprechende Studium an der Filmakademie Wien – dem Institut für Film und Fernsehen der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Ein großer Anteil der DoPs komme aus solchen Filmschulen sagt Thomas Benesch, Professor für Bildtechnik und Kamera an der Filmakademie. „Der Mehrwert eines Studiums an der Filmakademie Wien ist sicherlich die umfassende Grundausbildung, die alle Bereiche abdeckt, auch die filmische Ausbildung und das Verständnis in allen anderen Departments – etwa in Regie, Schnitt, Drehbuch oder Produktion.“ Man könne danach in „Head of Department“-Position einige Jahre lang Erfahrung sammeln, die künstlerischen Fähigkeiten erweitern und eigene Wege finden. Daher mache ein Filmstudium den Weg zu einem umfassenden Filmverständnis mit eigener künstlerischer Handschrift leichter.

Zeitgemäße Technik

Benesch, der in etlichen Filmproduktionen für die Bildgestaltung verantwortlich zeichnete und auch ausgezeichnet wurde, begann seine Karriere – wie viele Kameraleute – als Fotograf, bevor er an der Filmakademie studierte. Heute selbst dort Lehrender, setzt er sich abgesehen von der künstlerischen Entwicklung der Studierenden auch für eine zukunftsweisende handwerkliche Basis ein. „Die technische Ausbildung in unserem Institut erfolgt mit zeitgemäßer Spitzentechnik, wie sie oft nur in Topproduktionen zur Verfügung steht“, sagt Benesch. Als typisch für das Kamerastudium an der Filmakademie empfinde er auch das große Augenmerk, das neben der fotografisch/kinematografischen Ausbildung auf sogenanntes Narratives Bildermachen gelegt werde, die direkte Betreuung der Studierenden und nicht zuletzt „die große künstlerische Freiheit, die unsere Studierenden nach der Grundausbildung genießen“.

Einer der früheren Studierenden an der Wiener Filmakademie, Markus Hippmann, begründete selbst eine Ausbildung, die inzwischen seit zehn Jahren als Filmschule Wien besteht. Dieses private Institut bietet einen zweisemestrigen Filmlehrgang an, der ab kommenden Herbst erstmals um weitere zwei Semester verlängert werden kann. Im ersten Jahr erhalten die Studierenden eine Grundausbildung in allen Bereichen des Mediums Film – Regie, Kamera, Drehbuch, Schnitt, Produktion und Ton. Im zweiten Jahr haben sie die Möglichkeit, sich auf zwei ausgewählte Bereiche zu spezialisieren. Die Motivationen der Teilnehmer seien unterschiedlich, sagt Hippmann. „Manche sind schon in einer Produktionsfirma beschäftigt und wollen ihr Know-how verfeinern. Manche wollen an die Filmakademie und nützen unseren Lehrgang als Vorbereitung. Andere möchten einfach erlernen, Kurzfilme zu drehen, und damit Preise gewinnen.“ An der Filmschule Wien gehört es bereits im zweiten Semester zum Standardprogramm, mindestens einen Kurzfilm nach eigenem Konzept zu produzieren. „Unsere Absolventen können jedenfalls darauf verweisen, Erfahrungen in mehreren Kurzfilmen gesammelt und ein Feedback bekommen zu haben“, sagt Hippmann. Zusätzlich zum handwerklichen Know-how biete die Filmschule die Möglichkeit, ein Netzwerk aufzubauen. „Man lernt hier Gleichgesinnte kennen, mit denen man auch später gemeinsame Projekte verwirklichen kann.“ Ein wesentlicher Unterschied zur Filmakademie sei die berufsbegleitende Organisation mittels Abendkursen und Wochenend-Workshops.

Multimedia-Ausbildung

Eine Kameraausbildung beinhaltet auch das Kolleg für Multimedia der Höheren Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt in Wien. Die „Graphische“ verfügt über ein Filmstudio, ein Audiolabor und ein 3-D-Computerstudio und kann damit Multimediaspezialisten für Film, Animation und Web ausbilden. Peter Bauer, Abteilungsvorstand für den Multimediabereich, sieht realistisch, was ein Medienkolleg im Bereich Kamera leisten kann. Man müsse unterscheiden zwischen Videooperatoren, die auf Anweisung arbeiteten und für die Bildgestaltung zuständig seien, und den letztverantwortlichen, lichtsetzenden Chefkameraleuten. „Ersteres schaffen wir, Zweiteres nicht.“ Für den Weg zum DoP brauche es nicht nur mehr Ausbildung, sondern auch „jahrelange Erfahrung auf dem Filmset“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2018)