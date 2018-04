IT-Kurs für besondere Begabungen

Logisches, analytisches Denken, hohe Toleranz gegenüber Routinearbeiten und hohe Konzentrationsfähigkeit – diese Begabungen sind in vielen Bereichen der IT gefragt. Dabei handelt es sich um Eigenschaften, die häufig bei Menschen mit Autismus zu finden sind. Diese haben aufgrund ebenjener Wahrnehmungsstörung oft Probleme, einen passenden Arbeitsplatz zu finden. Hier will der IT-Dienstleister Nagarro Austria, gemeinsam mit dem Verein Specialisterne Österreich, Abhilfe schaffen. Ein achtwöchiges Trainingsprogramm namens Testingpro soll Menschen mit Autismus in die Lage versetzen, ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als Softwaretester einzusetzen. Der Kurs umfasst ISTQB- und Tosca-Zertifizierungen. Er beginnt Ende September, im Oktober starten die Absolventen ihre Tätigkeit in Unternehmen, die anfangs von Coaches begleitet wird. Aufgrund von Erfahrungen aus früheren Kursen rechnet man mit einer Vermittlungsquote von 70 Prozent. Das Programm wird vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort gefördert. Neben einer Autismus- oder Asperger-(Verdachts-)Diagnose gehören IT- oder technisch-mathematische Vorkenntnisse zu den Voraussetzungen. Nähere Infos am Open Day am 25. April, Anmeldung: office@specialisterne.at.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2018)