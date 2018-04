Kooperation: Studienexport nach China

Die Delegationsreise der österreichischen Bundesregierung nach China hat auch auf dem Bildungssektor eine Kooperation hervorgebracht. Ab Wintersemester 2020 wird es einen transnationalen Bachelorstudiengang „Tourism and Leisure Management“ am Polus International College in Chengdu geben. Kooperationspartner ist die IMC FH Krems. Vertreter der FH hatten an der Reise nach China teilgenommen. Der Vertrag wurde vom Geschäftsführer der IMC FH Krems im Rahmen einer Konsulatseröffnung in Chengdu, einer aufstrebenden Stadt in Zentralchina, unterschrieben. Der Bachelorstudiengang soll in englischer Sprache angeboten werden und inhaltlich auf dem gleichnamigen Kremser Studiengang basieren. Lehrende der IMC Fachhochschule Krems werden als „IMC Flying Faculty“ Teile des Studienprogrammes vor Ort unterrichten. Bei einem erfolgreichen Studienabschluss werden die Absolventinnen sowohl den österreichischen als auch den chinesischen akademischen Grad erhalten. Die Qualitätssicherung des Studienprogramms wird von der IMC FH Krems wahrgenommen. Der Start des neuen transnationalen Studienganges ist im Wintersemester 2020 geplant.

Die IMC Fachhochschule Krems bietet seit mehr als zehn Jahren in Kooperation mit ausgewählten Universitäten weltweit transnationale Studiengänge an. Unter anderem in Aserbaidschan, Vietnam und China. Aktuell sind rund 500 Studierende in diesen Studienprogrammen inskribiert.

Web: www.fh-krems.ac.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2018)