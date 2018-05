Internationaler MBA im Onlineformat

Eine generalistische Wirtschaftsausbildung mit internationalem Fokus bietet das Management Center Innsbruck (MCI) mit dem Executive Masterstudium in International Business. Besonderheit dieses zweijährigen, englischsprachigen Studiums ist der hohe Online-Anteil, der berufstätigen Teilnehmern entgegenkommt. Zehn Onlinemodule werden mit drei jeweils fünftägigen Präsenzphasen kombiniert, wobei die Onlinemodule orts- und zeitunabhängig bearbeitet werden können. Zulassungsvoraussetzungen sind ein akademischer Abschluss, drei Jahre qualifizierte Berufserfahrung sowie ein Nachweis ausreichender Englischkenntnisse.

„Die Presse“ vergibt ein Teilstipendium in Höhe von 10.000 Euro (8900 Euro Selbstbehalt). Bewerbungen an stipendium@diepresse.com (Formular siehe Link unten). Die Bewerbungsfrist endet am 27. Juli.

