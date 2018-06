Viel Spielraum beim Universitätslehrgang

Bis Januar 2013 war es relativ einfach, Lehrgänge den Bildungsinstitutionen zuzurechnen. Es gab Universitätslehrgänge und Lehrgänge universitären Charakters. Letztere wurden von außeruniversitären Einrichtungen angeboten, die entweder Expertentitel oder Mastergrade verliehen. Dann wurde eine Reihe von Gesetzen geändert – darunter das Fachhochschulstudiengesetz und das Universitätsgesetz. Und die Lehrgänge universitären Charakters waren Geschichte.

Geblieben sind die Universitätslehrgänge, die in sehr unterschiedlicher Länge angeboten werden. „Das Universitätsgesetz bietet einen großen Spielraum bezüglich der Dauer von Universitätslehrgängen, da diesbezüglich nichts im Gesetz geregelt ist. Die Festlegung der Dauer obliegt der jeweiligen Universität“, sagt Annette Weber, Pressesprecherin des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und weil die Weiterbildung, insbesondere von Absolventen, die gesetzliche Aufgabe der Universitäten ist, sind die entsprechenden Lehrgänge auch immer im akademischen Umfeld angesiedelt: „Die Universitätslehrgänge können auch als gemeinsame Studienprogramme oder als gemeinsam eingerichtete Studien angeboten und zur wirtschaftlichen und organisatorischen Unterstützung in Zusammenarbeit mit außeruniversitären Rechtsträgern durchgeführt werden“, erläutert Weber.

ECTS-Punkte als Maßstab

Wie kommt es zur unterschiedlichen Dauer der Lehrgänge? Und sind sie gleichwertig, selbst wenn der eine 15 Tage und der andere zwei Jahre dauert? „Es ist eine durchaus delikate Fragestellung, da derzeit viel im Hintergrund dazu diskutiert wird“, sagt Franz Huber, Dekan der Privatuniversität Schloss Seeburg. Hier wird beispielsweise der Universitätslehrgang für diplomierte Versicherungskaufleute angeboten. Im Vollstudium dauert er zwei, berufsbegleitend drei Semester. „Flexible Weiterbildungsangebote werden immer wichtiger für Wirtschaft und Gesellschaft. Verständlicherweise werden verschiedene Formate nachgefragt, da manche nur wenige Tage dafür planen, andere hingegen sich umfassender über mehrere Semester weiterbilden wollen. Über ECTS-Punkte kann der Umfang transparent gemacht werden, und auch kurze Angebote können qualitätsvoll sein“, erläutert Huber. An den ECTS-Punkten hängt auch der (akademische) Grad. „Was unter 60 ECTS-Punkten liegt, wird mit einem Zeugnis abgeschlossen. Für 60 Punkte erhält man den Titel ,Akademischer Experte‘, mit mindestens 90 ECTS-Punkten erwirbt man einen Master“, erklärt Doris Hattenberger, Vizerektorin für Lehre an der Uni Klagenfurt, die 31 Lehrgänge in unterschiedlicher Länge anbietet. Der Bogen reicht von Deutsch als Fremdsprache mit neun ECTS-Punkten, der mit einem Zeugnis abgeschlossen wird bis zum Lehrgang Master Business mit 120 Punkten und Master-Titel. „Wir machen gerade die Erfahrung, dass sehr viele Master-Abschlüsse machen wollen“, sagt Hattenberger.

An der Limak, der Business School der Universität Linz, kann man Lehrgänge in 15 Anwesenheitstagen absolvieren, unter anderem Business Law, Management compact und Strategic Management and Corporate Entrepreneurship. „Sie sind stark auf einzelne Themenbereiche spezialisiert und richten sich an Führungskräfte und Experten, die sich in kurzer Zeit Spezialwissen aneignen wollen“ erklärt René Voglmayr, Leiter akademische Programme an der Limak. Die 15 Präsenztage werden in einem Zeitraum von vier bis sechs Monaten absolviert, danach wird ein Limak/Johannes Kepler Universität-Zertifikat verliehen. Die Universitätslehrgänge werden auch für die MBA-Programme der Limak anerkannt.

Abgrenzung zum Studium fehlt

Vollständig transparent ist die Situation für Interessenten allerdings nicht. Klarheit fordert deshalb Huber von der Privatuni Schloss Seeburg: „Wünschenswert wäre etwa eine klare Unterscheidung zu ordentlichen Bachelor- und Masterstudien. Zudem sollten staatliche Universitäten und FH den gleichen Akkreditierungsanforderungen wie Privatuniversitäten unterliegen, um einen fairen Wettbewerb und einheitliche Qualitätsstandards zu etablieren“, meint der Dekan.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.06.2018)