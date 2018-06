Erasmus: Zahl der Teilnehmer verdreifachen

Mit einer Verdoppelung der Mittel dreimal so viele Teilnehmer zu erreichen – das ist laut Österreichischem Austauschdienst (OeAD) die Kernformel eines Vorschlags der EU-Kommission zur Weiterentwicklung des Programms Erasmus plus. Ziel der Ende Mai präsentierten Pläne ist, den Zugang zum Programm für alle Menschen und Organisationen aus den Bereichen Bildung, Jugend und Sport zu erleichtern, insbesondere sollen mehr Menschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft die Möglichkeit zur Teilnahme erhalten. Das Programm soll wieder Erasmus heißen und von 2021 bis 2017 laufen, die Mittel dafür sollen auf 30Milliarden Euro verdoppelt werden. Weitere Reformen:

• Besonderer Fokus auf die Mobilität von Schülern.

• Noch mehr kurze Auslandsaufenthalte.

• Ausweitung der Teilnahme mittels E-Learning.

• Mobilität außerhalb der europäischen Grenzen auch in der beruflichen Bildung (bisher nur für Hochschulbildung).

OeAD-Geschäftsführer Stefan Zotti begrüßt die Vorschläge und sieht in ihnen eine gute Grundlage für Verhandlungen mit EU-Rat und -Parlament.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)