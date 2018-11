Was Schüler (nicht) lernen sollen

Wien. Was sollen Schüler in der Schule lernen? Wofür braucht es mehr Platz? Und was ist eigentlich nicht mehr notwendig – oder kann zumindest ein bisschen zurückgefahren werden? Mit diesen Fragen, die klassischerweise die Gemüter erregen, wird sich Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in nächster Zeit häufiger befassen. Denn wie schon vor längerer Zeit angekündigt, werden nun die Lehrpläne reformiert. Was in Volksschule, Mittelschule und AHS-Unterstufe gelernt werden soll, wird neu aufgestellt. Und wie „Die Presse“ erfuhr, hat das Ministerium dazu kürzlich erste Eckpunkte fixiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.11.2018)