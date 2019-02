„Will meiner Tochter vorlesen können“

Basisbildungsbedarf, also keine oder geringe Kenntnisse in Lesen und Schreiben, haben in Österreich rund eine Million Erwachsener zwischen 16 und 65 Jahren, darunter laut OECD-Studie von 2013 auch 535.600 in Österreich Geborene mit Deutsch als Erstsprache. Infos zu Kursen bietet die Zentrale Beratungsstelle für Basisbildung und Alphabetisierung: 0800 244 800,www.alphabetisierung.at.