Peter Simonischek: "Ich habe keine Sekunde an mir gezweifelt"

Ihre Laufbahn als Schauspieler ist atypisch verlaufen. Stimmen Sie mir zu?



Peter Simonischek: Atypisch? Meine Theaterlaufbahn ist geradezu langweilig konventionell verlaufen, jedenfalls für meine Generation. Da war es noch üblich, dass man zuerst an ein kleines Theater geht und sich von dort zur nächstgrößeren Bühne hocharbeitet. Bei mir von St. Gallen nach Darmstadt, dann Bern und schließlich die Schaubühne Berlin und das Burgtheater. Da findet sich überhaupt kein kühner Sprung.



Und nun stehe ich ohne Unterbrechung seit 50 Jahren auf der Bühne, ich war keinen Tag arbeitslos. So eine Karriere kann man gar nicht planen. Ich hatte allerdings auch nie einen Plan.



Ich denke mehr an Ihre Karriere beim Film. Da sind Sie erst vor drei, vier Jahren so richtig durchgestartet.

