Peter Simonischek: "Ich habe keine Sekunde an mir gezweifelt"

Ihre Laufbahn als Schauspieler ist atypisch verlaufen. Stimmen Sie mir zu?



Peter Simonischek: Atypisch? Meine Theaterlaufbahn ist geradezu langweilig konventionell verlaufen, jedenfalls für meine Generation. Da war es noch üblich, dass man zuerst an ein kleines Theater geht und sich von dort zur nächstgrößeren Bühne hocharbeitet. Bei mir von St. Gallen nach Darmstadt, dann Bern und schließlich die Schaubühne Berlin und das Burgtheater. Da findet sich überhaupt kein kühner Sprung.



Und nun stehe ich ohne Unterbrechung seit 50 Jahren auf der Bühne, ich war keinen Tag arbeitslos. So eine Karriere kann man gar nicht planen. Ich hatte allerdings auch nie einen Plan.



Ich denke mehr an Ihre Karriere beim Film. Da sind Sie erst vor drei, vier Jahren so richtig durchgestartet.

Das stimmt, meine Filmlaufbahn war sehr unkonventionell. Durch „Toni Erdmann“ war ich auf einmal auch international in einer ganz anderen Liga. Ich habe früher schon auch gedreht, unter anderem zwei Filme mit Axel Corti. Er wollte dann noch mit mir die „Blassblaue Frauenschrift“ machen, doch ich war damals schon an der Schaubühne und Peter Stein (Anm.: Künstlerischer Leiter des Hauses) sagte zu mir: „ Hör mal, du musst dir überlegen, was du willst. Wenn du gleich den nächsten Film machst, bist du bei den 'Drei Schwestern' nicht dabei.“ Aber das war eine der ganz zentralen Produktionen der Saison. Da habe ich mich fürs Theater entschieden.

Ist Ihnen das schwer gefallen?

Nein, weil ich es ganz großartig fand, was ich bei ihm lernen konnte. Wir waren da wie eine Familie. Für mich war die Schaubühne wie die Fortführung meiner Internatszeit. Es war wie im Kloster: Der Abt hieß Peter Stein, und die Nonnen und Mönche waren da, Tag und Nacht. Das war quasi eine Lebenshaltung. Die Arbeit hat uns komplett ausgefüllt.

Stein dürfte die Strahlkraft eines Gurus gehabt haben.

Er war schon so etwas wie ein Guru, wenngleich er diese Bezeichnung völlig abgelehnt hätte. Aber er war die höchste Instanz des Hauses, er war für uns alle unangefochtene Autorität. Er war das Maß aller Dinge. Moralisch wie ästhetisch hat er bei jedem seine Spuren hinterlassen. Das Credo war: Absolut alles, was man tut, hat auf die Vorstellung am Abend fokussiert zu sein, egal, ob man nun in der Kantine ein Butterbrot isst oder zwischendurch Stimmübungen macht.

Hatten Sie während all der Jahrzehnte nie Probleme, sich immer wieder aufs Neue zu motivieren?

Nein, meine Motivation ist unerschöpflich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von uns auf die Bühne hinausgeht, ohne sein Allerbestes geben zu wollen. Es gelingt nur nicht immer. Denn eine Vorstellung ist kein Spaziergang zur Post, sondern ein Kraftakt. Jetzt bei „Hiob“ denke ich mir vor jeder Vorstellung aufs Neue: „So, jetzt musst du da wieder ran. Außen rum oder unten durch geht nicht, Tunnel gibt es auch keinen. Du musst also wieder über den Berg gehen.“

Erst mit über 50 haben Sie sich entschieden, nach Wien zurückzukommen. Warum so spät?

Instinktiv habe ich begriffen, was Thomas Bernhard in seinem Buch „Der Untergeher“ Jahre später schrieb. Seine Lehrjahre sollte man in einer Stadt, die hässlich und einem feindlich gesonnen ist, verbringen. Nur dann könne man nämlich alle Kräfte mobilisieren und seine Sehnsüchte in die Arbeit fließen lassen. Nach Wien wollte ich erst kommen, wenn ich schon etabliert bin und meine Möglichkeiten zum Blühen bringen kann. Und tatsächlich hat es sich ergeben, dass mich Klaus Bachler mit 53 Jahren ans Burgtheater geholt hat.

Wie haben Sie die Rückkehr damals erlebt?

Es gibt nirgends ein besseres Publikum als in Wien.

Eine sehr diplomatische Antwort.

Das ist aber so. Habe ich Ihnen schon die Geschichte erzählt, die mir auf der Avus

(Anm.: Teilstück der Autobahn 115 im Südwesten Berlins)

passiert ist?

Nicht dass ich wüsste.

Eines Tages – es war noch zu Mauerzeiten – fahr ich auf die Avus, um zur Vorstellung zu fahren. Doch die war total zu. Abfahrt gab es keine und Handy auch nicht. „Was tu' ich jetzt?“, habe ich mich gefragt. „Ich muss pünktlich im Theater sein.“ Ich entschied mich, die Rettungsgasse zu benutzen, aber ich kam nur ein paar Meter weit. Dann stellten sich mir schon die Leute in den Weg und schrien: „He, wat hast du denn, wat willst du denn, bist du bescheuert? Dat is ne Rettungsgasse!“ „Ich bin Schauspieler, ich muss versuchen, rechtzeitig ins Theater zu kommen“, sagte ich. „Wat bist de? Ein Schauspieler bist de? Und det sagst du och noch?! Det is doch das Überflüssigste, was es gibt auf der Welt! “

Das haben Sie mir noch nie erzählt.

Die haben mich dann gleich wieder in die Schlange „reingeprügelt“– und im Theater haben wir später begonnen.

Und wie wäre das in Wien?

Passen Sie auf: In Wien war jetzt wieder einmal eine Demo. Ich musste zur Vorstellung, der Ring war gesperrt und schon bei der Bellaria gab es kein Weiterkommen mehr. In meiner Not bin ich auf den Tramschienen einfach nach vor gefahren bis zur Polizei: „Es tut mit leid, ich muss zur Vorstellung ins Burgtheater“, habe ich zu den Polizisten gesagt. „Herr Simonischek, wir kennen Sie, fahren Sie bitte weiter“, war ihre Antwort. Das ist der Unterschied.

Kurzum, Sie haben sich in Wien sofort wohl gefühlt.

Ja, das habe ich. Aber ich bin auch nicht so wie Marcel Hirscher, der nur glücklich ist, wenn er Erster wird.

Ehrgeizig sind Sie aber doch.

Schon, aber mir ist auch klar, dass Theaterspielen ein Mannschaftssport ist. Ich liebe es, wenn das Zusammenspiel gelingt, so wie ich das jetzt in „The Who and the What“ erlebe. Das Miteinander macht solchen Spaß, dass man sich wünscht, der Abend möge nie enden. Und weil Sie mich vorher nach meiner Motivation fragten: Solche Produktionen sind es, die einen nicht müde werden lassen. Und der Wunsch, es jeden Abend noch ein bisschen besser als gestern zu machen. Irgendwann möchte ich die ultimative Vorstellung spielen, bei der alles passt.

Die wird es nicht geben.

Natürlich nicht. Die kann es gar nicht geben.

Jetzt kommt Martin Kušej. Über die Gespräche, die er mit dem Ensemble führte, hat man vieles gehört. Wie war Ihres?

Erst sind wir uns einander gegenüber gesessen und keiner hat etwas gesagt. Jeder hatte sich wohl vorgenommen, nicht der zu sein, der das Gespräch beginnt. Schließlich mussten wir beide lachen, weil wir uns durchschaut hatten. Und dann waren wir uns schnell einig, dass jeder den anderen braucht und wir deshalb so weiter machen wie bisher. Das heißt, eine Sache im Jahr mache ich fix.

Das ist nicht viel.

Nein, aber ich möchte nicht mehr spielen, weil ich ja Filme drehen will. Auf meine späten Jahre habe ich Blut geleckt. Und seit „Toni Erdmann“ bekomme ich großartige Angebote. Viele davon konnte ich nicht annehmen, weil ich so ans Theater gebunden war.

Und Sie haben viele Preise gewonnen. Nun sind Sie zum Ehrenmitglied des Burgtheaters ernannt worden. Bei Ihnen habe ich das Gefühl, Sie freuen sich über jede Auszeichnung, als wäre es Ihre erste.

Weil ich praktisch mein ganzes Leben lang keine bekommen habe. Und über die Ehrenmitgliedschaft freue ich mich besonders, weil ich immer auf die Bühne wollte. Mein Vater war darüber wütend und verzweifelt. Für ihn war es so, als hätte er seinen Sohn verloren. Er war überzeugt, dass ich als Schauspieler keine Chance habe.

Sehr aufbauend.

Sie werden sich wundern. Seine Meinung über mich, hat mich nicht eine Sekunde an mir zweifeln lassen. In gewisser Weise hat mich sein Verhalten sogar angespornt, zu tun, was ich unbedingt tun wollte.

Nun würden Sie ihm sagen: „Vater, du hättest dir keine Sorgen zu machen brauchen?“

Wahrscheinlich. Manche Leute verbringen ihr Leben damit, den Eltern etwas zu beweisen.

Sie auch?

Ich weiß nicht. Vielleicht ich auch.

Steckbrief 1946 wurde Peter Simonischek in Graz geboren. Von 1979 bis 1999 war er Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne. Seit 1999 gehört Simonischek zum Ensemble des Wiener Burgtheaters. Von 2002 bis 2009 spielte er die Titelrolle in Hugo von Hofmannsthals Stück „Jedermann“. Simonischek hat schon früh in diversen Filmen mitgewirkt. International bekannt wurde er jedoch mit dem Film „Toni Erdmann“, der 2016 für den Auslands-Oscar nominiert war. Anfang Juni wurde Simonischek zum Ehrenmitglied des Wiener Burgtheaters ernannt. Eine Auszeichnung, die nur wenigen Schauspielern und Regisseuren zuteilwird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.06.2019)