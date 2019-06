Von Foodies, Bierernst und Küchenpartys

Stellen wir uns eine kleine Runde von erfahrenen Gourmets vor, wie sie etwa 1988 bei Paul Bocuse Platz nehmen und über den ersten Amuse Gueule über die Zukunft sinnieren. Und dann sagt einer: In nur 30 Jahren wird man uns Foodies heißen, wir werden unfiltrierten Wein trinken, und die weltbesten Restaurants werden nicht von Michelin gekürt, sondern mittels Listen von Menschen wie uns.



Porträts und Reportagen der wichtigsten Chefs werden auf digitalen Videoplattformen ein Millionenpublikum erreichen. Einer von denen wird da etwa in Bangkok das beste Restaurant Asiens betreiben und sich auf die indische Küche konzentrieren. Zur Begleitung wird er laute Nummern aus der Geschichte der Popmusik spielen, die einzelnen Gänge werden auf der Karte mit Smileys dargestellt. Ein Menü wird aber genauso viel kosten wie bei Bocuse hier, und einen Tisch, also eine Reservierung, bekommt man auch monatelang nicht. Alles klar? Das Gelächter wäre nicht enden wollend gewesen.

