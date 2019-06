Sonntags nur zum Wirt'n

Sonntag ist der widerlichste Tag. Nicht nur der Woche, sondern im Leben. Sonntag ist ein Ausnahmetag. Ein Tag mit Ausnahmeregeln. Eine Regel lautet: Du darfst nicht einkaufen! Eine zweite lautet: Gib Ruhe! Eine dritte lautet: Widme dich der Familie! Eine vierte lautet: Schaue „Tatort“! Es gibt nichts, was für den Sonntag spricht. Außer das ausgedehnte Mittagessen, das von 13 bis 19 Uhr dauern soll. Nicht kann! Soll! Nur so ist der Sonntag auszuhalten: mit vollem Magen und ordentlich einem sitzen.



Das Sonntagsessen war einmal ein Ritual der Belohnung. Für die Arbeit der Woche. Sonntag: Das war gefühlte Jahrhunderte ein tellergroßes Schnitzel oder ein in seinem alkoholangereicherten Saft schwimmender Braten. Dieses Brauchtum, das es in Österreich nur mehr in Orten wie Miesbach an der Grantlerschweige gibt, wurde in den urbanen, bergfreien Regionen des Landes – also dort, wo auch Menschen wohnen – von einer All-you-can-eat-Unsitte namens Brunch abgelöst – dem wöchentlichen Halloween der Hotelgastronomie. Brunch: Das ist Frühstück und Mittagessen in einer Aufführung. Brunch: Das ist Kaffee gleichzeitig mit Sekt schlürfen. Brunch: Das sind Antibiotika-Jumbo-Garnelen auf ketchupgetränkten Oberssaucen und überwürzte Glutamat-Wurstsalate. Brunch: Das ist das Restessen des Restessens. Und weil im Nationalrat gerade alle möglichen Verbote durchgehen (Glyphosat, Saudi-Zentrum), sollte die bald in der Versenkung verschwindende Liste Jetzt einen Antrag zum Brunchverbot einbringen. Der würde diesmal wohl auch mit den Stimmen der ÖVP beschlossen werden.



Der Sonntagmittag gehört dem Wirtshaus! So steht es schon in den Unesco-Kulturerbe-Regeln festgeschrieben. Da in Wien leider nur wenige Wirtshäuser sonntags noch offen halten – jenen ein besonderes Lob –, ist das Ausweichen aufs Land angeraten, wo es, vor allem im familiären Bereich, noch genug Personal gibt, das sich auch am Tag des Herrn mit Gästen plagen will, die mit ihren Trip-Advisor-Ratings Terror machen.

Eigentlich muss dem Wirtshausbesuch eine kleine Wanderung vorausgehen, dazu später ein wohlfeiler Tipp. Doch das tut sich keiner mehr an. Ein Riesenfehler, denn nichts ist schöner, als sich mit einem Bombenhunger und einem Mordstrumm Durst vor der Lamperie auf die kissenbestreute Eckbank fallen zu lassen und das erste Achtel Veltliner im Sturz zu kippen, um gleich danach wie ein geborgener Schiffbrüchiger über Brot und Aufstrich herzufallen. Dann erwacht der verdrängte Neandertaler und man grunzt wie Schweine, die sich im Lehm suhlen. Göttlich? In diesem Moment ist der Sonntag extragöttlich!

