Burg Kranichberg verkauft

Burg Kranichberg - rund fünf Kilometer südöstlich von Gloggnitz - wurde von Astrid Hübner (Kursalon Hübner) an das Schweizer Ehepaar Julia und Gerhard Lehner verkauft. Das Ehepaar will die Immobilie zu einem Puppen- und Spielzeugmuseum sowie zu einem Begegnungszentrum für Kunst und Kultur umbauen. Darüber hinaus sollen im ehemaligen Burghotel Ferienwohnungen entstehen. Dazu müssen alle Gebäude der Burganlage grundlegend saniert werden. Es soll für die Region ein neuer Tourismusmagnet entstehen.

Familie Lehner stammt ursprünglich aus Oberösterreich , wanderte vor 25 Jahren in die Schweiz aus und betreibt bereits als Hobby seit 2010 ein Puppenmuseum in St. Thomas am Blasenstein mit rund 500 m² . Die Sammelleidenschaft von Julia Lehner liess das bisherige Domizil bald zu klein werden.

Abgewickelt wurde der Deal von Evelyn Hendrich (Hendrich Real Estate GmbH), die zuletzt auch Burg Greifenstein erfolgreich vermittelt hatte.

Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart.