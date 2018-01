Share Deal: Westbahnhof A3 in der Bahnhofcity Wien West verkauft

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Schweizer Acron Gruppe hat Ende Dezember wesentliche Teile der Bahnhofcity Wien West (Westbahnhof A3) an einen Fonds der deutschen Real I.S. AG veräußert. Das voll vermietete Gewerbeobjekt mit 25.000 Quadratmetern wurde im Zuge eines Share Deals verkauft und umfasst drei Assettklassen: Büros, ein Hotel (Motel One) sowie ein Shoppingcenter. Der dem Kaufpreis zugrunde liegende Objektwert lag bei rund 110 Millionen Euro. Verwaltet wird die Immobilie durch die ECE Projektmanagement Austria GmbH.