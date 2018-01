Projekt-News: Gleichenfeier für "City Apartments" an der Rechten Wienzeile 229

Am Donnerstag fand in der Rechten Wienzeile 229 die Gleichenfeier für das BUWOG-Projekt "City Apartments" statt. Direkt am Wienfluss gelegen, entstehen 144 freifinanzierte Eigentumswohnungen und 86 PKW-Stellplätze, die Fertigstellung ist für Sommer 2018 geplant. Zu den rund 150 Gästen fanden sich unter anderem Bezirksvorsteherin Gabriele Votava, die planenden Architekten Peter Podsedensek und Hannes Kapfinger vom Architekturbüro Podsedensek und Alfred Vandrovec von der Firma PORR ein. 70 Prozent der Einheiten wurden laut BUWOG bereits verwertet.