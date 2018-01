UBM: Erfolgsserie bei Verkäufen

Für die UBM war der Jahreswechsel von einer Erfolgsserie bei Verkäufen gekennzeichnet. So konnte noch vor Jahresende das im Dezember fertiggestellte Bürogebäude „Kotlarska“ im Herzen von Krakau für rund € 30 Mio. verkauft werden. Käufer ist der tschechische Immobilienfonds ZFP realitni fond. Im laufenden Monat Jänner wurde das vor einem Jahr fertiggestellte „Pegaz“ Office-Gebäude mit knapp 21.000m² Gesamtmietfläche in Breslauer Top-Lage an die Hamburger Warburg-HIH für rund € 54 Mio. verkauft. An Union Investment gingen zwei Hotels in Polen - einmal das Holiday Inn „Twarda“ in Warschau für rund € 41 Mio. Zum anderen wurde das noch bis zum Frühjahr 2019 in Bau befindliche Holiday Inn in Danzig im Zuge eines „forward sales“ für rund € 38 Mio. verkauft.

„In einer neuen Art der Zusammenarbeit zwischen den UBM Teams in Polen, Wien und dem Hotelbereich ist es uns gelungen, ein Verkaufsvolumen von über € 160 Mio. in kürzester Zeit zu stemmen“, freut sich der Vorsitzende der UBM Polska-Geschäftsführung Peter Obernhuber.

Abgerundet wurde das beschleunigte Verkaufsprogramm mit dem Erwerb des historischen Bestandsgebäudes der Hauptpost in Potsdam durch die österreichische S-Immo für knapp € 19 Mio.

„Damit beweist die UBM ihre Fähigkeit, Projekte extrem schnell zu drehen und kann sich auf die Entwicklung der angrenzenden, unbebauten Fläche konzentrieren“, erklärt Deutschland-Geschäftsführer Christian Berger. (red)