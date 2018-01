Baustart für "The Student Hotel"

Die Pläne für Österreichs größtes Studentenwohnheim - The Student Hotel - haben eine Baugenehmigung erhalten. Das teilten die Projektentwickler S+B Gruppe AG und die Investa Projektentwicklungs-und Verwaltungs GmbH in einer Aussendung mit. Mit dem Bau des Gebäudes, das im zweiten Wiener Gemeindebezirk an der Nordbahnstraße am Verkehrsknotenpunkt Praterstern errichtet wird, soll noch im Frühjahr 2018 begonnen werden. Als Investor und Betreiber dieses Projektes konnte das niederländische Unternehmen The Student Hotel gewonnen werden.

The Student Hotel Vienna wird einen Mix aus modernen Studentenzimmern, Hotelzimmern und Co-Living Studios bieten. In einer 24 monatigen Bauzeit sollen nach den Plänen des Architekten Hoffmann Janz ZT GmbH rund 820 Zimmer errichtet werden, ca. 38.000 neue Quadratmeter für eine der größten Universitätsstädte Europas. Darüber hinaus sind Restaurants, Bars, Fitnesscenter, Co-Working- sowie Veranstaltungsbereiche geplant.