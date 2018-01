Wohnprojekt Laendyard: 220 Mietwohnungen in Wien-Erdberg bezugsfertig

Die 220 Mietwohnungen und 142 Parkplätze fassende Wohnhausanlage "Baufeld Süd" in Wien-Erdberg ist nun offiziell bezugsfertig. Das gab die CA Immo am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Nach dem Architekturkonzept von BEHF wurde ein Wohnensemble in zwei nach Süden ausgerichteten sechs- bzw. siebenstöckigen Baukörpern realisiert. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 35 und 110 m²; alle Mietwohnungen verfügen über einen eigenen Balkon, eine Terrasse oder Eigengarten. Ein ÖGNI-Vorzertifikat über die Einhaltung sämtlicher Nachhaltigkeitskriterien ist bereits vorhanden. Die CA Immo entwickelte das Projekt für die ESTRELLA Immobilieninvest AG, eine Objektgesellschaft der Karl Wlaschek Privatstiftung; als Generalunternehmer fungierte die PORR AG. Die Vermietung der Wohnungen erfolgt nun durch JP Immobilien und ÖRAG.

Auch die Entwicklung der restlichen 270 Eigentums- und Vorsorgewohnungen, die CA Immo im Joint Venture mit JP Immobilien am Nachbargrundstück baut, schreitet voran: Die Fertigstellung ist im Sommer 2018 vorgesehen. Als letzter Baustein des Großprojekts entsteht das Bürogebäude ViE, das im Herbst 2018 fertig gestellt werden soll.