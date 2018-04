Sozialpsychologe Welzer: "Wachstum ist keine heilige Kuh"

Sie werden als Wachstumskritiker bezeichnet. Eine ansteigende Wirtschaftsleistung gilt aber nach wie vor als heilige Kuh der Ökonomie. Was ist denn Ihrer Meinung nach so böse am ökonomischen Wachstum?

Da muss man zunächst einmal differenzieren. Eine sektoral wachsende Wirtschaft hat Sinn in Ländern wie Mali oder Bangladesh, die zu den ärmsten der Welt gehören und wo die Menschen ihre Grundbedürfnisse nicht stillen können. Wirtschaftliches Wachstum hat auch in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg einen guten Sinn erfüllt. Etwa bis in die Mitte der 1970er-Jahre wurde damit ein akzeptabler Lebensstandard hergestellt. Heute, in den reichen industrialisierten Gesellschaften, ist Wachstum allerdings zum anachronistischen Selbstzweck verkommen. Das Modell, ständig wachsen zu wollen, schafft mehr Probleme als es Lösungen bringt.

Was meinen Sie mit Selbstzweck?

Wachstum sollte kein Credo oder keine heilige Kuh sein, sondern ein Mittel, um gesellschaftlichen Wohlstand und individuelles Glück zu fördern. Dieser Auftrag ist im Westen längst erfüllt. In Europa ist die Lebenserwartung doppelt so hoch wie vor 100 Jahren. Noch nie gab es soviel Freiheit und Sicherheit wie jetzt. Noch nie gab es weniger Opfer von Gewaltdelikten, allen medialen oder politischen Unkenrufen zum Trotz. Wir leben in Europa seit 70 Jahren ohne Krieg, eine absolute Einmaligkeit in den letzten 1000 Jahren. Der materielle Wohlstand ist enorm hoch. Die Frage ist, warum eine derart reiche Gesellschaft noch wachsen soll? Wo liegt da der Mehrwert? Betrachten wir es individuell. Das Glück wächst mit einem zweiten oder dritten Auto und einer noch größeren Wohnung nicht mit. Im Gegenteil, noch mehr erzeugt eher mehr an Stress. Stress, noch mehr arbeiten und verdienen zu müssen, Stress, keine zeitlichen und geistigen Freiräume mehr zu haben, oder Konsumstress. Untersuchungen haben ergeben, dass wir inzwischen mehr Zeit mit Konsumentscheidungen verbringen als mit dem Konsum selbst. Bis zu 40 Prozent des gekauften Gewandes werden nie getragen.

Wie lautet also das alternative Konzept?

Zunächst ist es wie gesagt wichtig zu erkennen, dass Wachstum in einer reichen Gesellschaft wie der unsrigen nicht mehr das Mittel ist, um Lebensqualität zu verbessern. Wenn man das erkennt, kann man sich leichter davon verabschieden. Noch leichter fällt dies, wenn man sich der simplen Tatsache stellt, dass Wachstum auf Dauer schlicht und einfach ökologisch nicht mehr tragbar ist. Unsere Gesellschaft steht inzwischen vor Problemen wie dem Klimawandel oder den Flüchtlingskrisen, die zur Zerreißprobe werden. Was wir brauchen ist kein weiteres Wachstum, sondern eine Debatte über Qualität. Am Ende des Tages geht es uns doch allen um Lebensqualität. Ich trete für ein schrittweises Umdenken und einen Umbau der Gesellschaft ein, der ökologisch vertretbar ist und bei dem wir immateriell dazugewinnen, ohne an materiellen Standards einzubüßen.

Der ökologische Umbau findet ja bereits statt. Innovative ­Technologien am Energiesektor werden entwickelt, um Lösungen gegen den Klimawandel zu finden. Die Forschung dafür braucht Geld und Wachstum.

Genau dieses Energiethema zeigt, wie leicht man trotz guten Willens die meines Erachtens nach falsche Richtung einschlagen kann.

Nehmen wir als Beispiel die Unsummen, die in die Entwicklung von Elektroautos gesteckt werden. Propagiert wird die E-Mobilität als umweltverträgliche Lösung. Ich persönlich finde, das ist eine seltsame Herangehensweise, die das Verkehrsproblem nicht löst, sondern nur verlängert. Die Wahrheit ist, dass unsere Städte in Autos ersticken. Und ich rede jetzt mal nicht vom CO2-­Ausstoß, sondern von der Raumproblematik. Autos determinieren das Stadtbild und -gefüge. In München zum Beispiel okkupieren parkende Autos bereits zwölf Prozent der Stadtfläche, fahrende Autos noch viel mehr. Die Stadt ist dabei, ihre Funktion als öffentlicher Raum und Ort der Begegnung zu verlieren. Das schwächt die ­Lebensqualität. Die Frage ist also nicht, ob wir ­E- oder Hybrid-Mobile brauchen. Die viel wichtigere Frage ist, wie man Autos aus der Stadt raus bringt und urbane Raumüberwindung sozialer gestaltet. Die richtigen Fragen sind, warum wir mobiler werden wollen und welche Mobilität uns Qualität bringt.

Es geht also vor allem um einen sozialen ­Diskurs. Wissen das die Protagonisten der Technologisierung und Digitalisierung auch, die der Wirtschaft und den Menschen dauerhafte Lösungen versprechen?

Es gibt keine Lösungen! Was es gibt, sind gestalterische Annäherungen an das, was besser sein könnte. Jede technische Innovation, und sei sie noch so interessant, bringt unweigerlich Kollateralschäden mit sich. Je rasanter die Technologie wächst, umso unabsehbarer sind diese Schäden. Nehmen wir das Beispiel des Biosprits. Der wurde als Lösung voreilig gefeiert, bis man feststellen musste, dass der übermäßige landwirtschaftliche Anbau zu dramatischen Landschaftsschäden und Nahrungsverknappung führt. Anderes Beispiel: Die technologische Smartheit der Welt, die mit der Digitalisierung einhergeht. Wahre Wunderdinge werden von diesen Innovationen erwartet. Autonom fahrende Autos im Verkehr oder, beim Thema Smart Wohnen, Kühlschränke, die das Essen bestellen. Und dahinter steht immer das Versprechen, dass Technologie dem Menschen freie Zeit schenkt. Was übrigens nicht stimmt. Und ist eine völlig „smarte“ Welt, die den Menschen das Denken und autonome Handeln abnimmt, überhaupt das, was wir wirklich wollen und brauchen? Ich denke nicht.

Was wollen und brauchen wir?

Ich glaube, es geht in Sachen Lebensqualität nicht um eine technische Entwicklung, sondern um eine Kulturentwicklung. Es war immer schon der Einsatz sozialer Intelligenz und die Zivilisierung von Beziehungen, die die Gesellschaft zum Guten verändert haben. Demokratie, Lebenssicherheit, Rechtsstaatlichkeit, Frauen- und Bürgerrechte, Kritikfähigkeit, Ökologiebewegung – all diese Werte und Haltungen sind keine technischen Errungenschaften, sondern Antworten auf die richtigen, wachstumsunabhängigen Fragen des Zusammenlebens. Gesellschaftliche und menschliche Probleme sind nun einmal nicht binär – und somit auch nicht mit Digitalisierung zu „lösen“.

Kommen wir zur Bau- und Immobilienbranche, die zum einen sehr wachstumsgetrieben ist und der zum anderen eine disruptive ­Digitalisierungswelle ins Haus steht. Wird auch hier der falsche Weg eingeschlagen?

Zunächst will ich mal festhalten: Es gibt keine Disruption. Weil alles Neue in der einen oder anderen Form auf Bestehendem aufbaut. Insofern ist der Übergang in eine veränderte Welt immer eine Transformation, bei der es nicht unbedingt schadet, wenn die breite Masse träge ist. Wie schon angesprochen, steigen Kollateralschäden neuer Entwicklungen mit dem Tempo an. So wie bei der Mobilität geht es auch in der Welt der Immobilien darum, die Fragen richtig zu formulieren. Wie wollen wir künftig wohnen, wenn der Fokus auf gesteigerter Lebensqualität liegt. Smarter? In noch größeren Wohnungen, die einen noch größeren Energie- und Materialaufwand begründen? In "totgedämmten" Häusern? In Städten, in denen Autos und bauliche Flächenversiegelung den Begegnungsraum einschränken und die Luftverschmutzung ansteigt? Nein, oder? Auch hier scheint mir die Technologie- und Wachstumsspirale in die falsche Richtung zu führen.

Wie lautet der alternative Weg beim Bauen und Wohnen?

Es geht um Qualität und nicht Quantität. Nicht um mehr Wohnfläche zum Beispiel, sondern darum, andere Kritierien in den Vordergrund zu stellen. Ich denke jetzt an die Umwelt, an Belichtung, an soziale Durchmischung und Gemeinschaftsräume im Wohnbau oder weniger Autoverkehr im Wohnumfeld, um nur ein paar Punkte zu nennen. Was den steigenden Materialverbrauch beim Bauen oder das Problem der Flächenversiegelung betrifft, so gibt es die Option, mehr im Bestand umzubauen als abzureißen und neu zu errichten. Die Diskussion wird zum Glück in der Branche auch schon aktiv geführt. Ich beobachte jedenfalls, dass ich immer öfter zu Veranstaltungen eingeladen werde, wo es um Architektur, Stadtplanung und Bauen geht.

Decken sich Ihre gesellschaftlichen Ansichten mit Ihrem privaten Alltag, etwa beim Thema Wohnen?

Ich habe gerade beim Wohnen sehr konkrete persönliche Erfahrungen gemacht. Wir wohnen zur Miete in einem Haus am See. Davor hatten wir ein wesentlich größeres Haus. Die Verkleinerung der Wohnfläche wurde allerdings durch eine bessere Lage und schönere Atmosphäre mehr als kompensiert.

Also auch im ganz privaten Wohnbereich gilt für mich, dass Reduktion an Quantität Sinn macht, und Lebensqualität oder Glück nicht mit Größe und Wachstum korreliert.