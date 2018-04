Wohnungsmarkt 2018: Nachfrage treibt Preis

Ein Drittel aller Eigentumswohnungen, die in Österreich 2017 verkauft wurden, befinden sich in Wien, beziehungsweise in der Immobilienregion Wien, wie sie von ImmoUnited erfasst wurde. Dazu zählen auch einige Gegenden außerhalb der Stadt, landläufig „Speckgürtel“ genannt. „Wien ist eine Region und da gehört das Umland einfach dazu“, so die Argumentation des ÖVI, der diese von ImmoUnited zur Verfügung gestellten Daten verwendet. Während in den anderen großen Immobilienregionen wie Salzburg, Graz und Linz die Nachfrage gleich blieb, war Wien mit rund 17.000 verkauften Einheiten neben Innsbruck die einzige Region, in der ein weiterer Anstieg der Nachfrage zu verzeichnen war. „Die Anziehungskraft der Ballungszentren bleibt also ungebrochen hoch“, stellt Gerald Gollenz, stv. Obmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, fest.

2018 mehr Dynamik. Daher haben die Preise in Wien angezogen und liegen für gebrauchte Wohnungen aktuell im Schnitt bei 3200 Euro pro Quadratmeter. Neubauten gibt es um durchschnittlich 4100 Euro, wobei die Preise in den Bezirken stark variieren – und auch innerhalb der Bezirksgrenzen. „So kostet eine Neubauwohnung über der Donau im Durchschnitt zwischen 3500 bis 3700 Euro pro Quadratmeter, in Oberdöbling hingegen zwischen 4600 und 6000 Euro“, zeigt ÖVI-Präsident Georg Flödl die Bandbreite auf. Massiv mehr Dynamik erwartet Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer von RE/MAX Austria, für das Jahr 2018: nämlich ein Nachfrage-Plus von 5,1 Prozent und beim Angebot eines von 1,7 Prozent. Der Anstieg bei der Nachfrage werde die Kaufinteressenten nicht freuen, meint Reikersdorfer, denn wenn diese boome und auf ein ohnehin knappes Angebot treffe, das darüber hinaus nicht in dem Ausmaß mitwachse, „treibt das den Preis.“

Druck auf die günstigen Bezirke. Nicht verwunderlich also, dass die Menschen immer stärker in die günstigen Bezirke drängen. Laut der Immobilienplattform FindMyHome war beispielsweise Favoriten im Bereich der kleinen bis mittelgroßen Wohneinheiten der gefragteste Bezirk. War Anfang des Jahres noch Ottakring der Spitzenreiter, so kristallisierte sich bereits im Sommer heraus, dass der südliche Bezirk eine neue „Trendgegend“ sein könnte. „Die plötzliche Beliebtheit liegt vor allem, aber nicht nur, an den günstigen Objekten, die in diesem Bezirk zu haben sind: Favoriten ist Top-Region in Sachen ‚viele Quadratmeter für wenig Geld‘, gleichzeitig gibt es aber auch sehr lebenswerte Grätzel mit guter Infrastruktur“, analysiert Bernd Gabel-Hlawa, Geschäftsführer von FindMyHome.at. Johanna Prosenik, Immobilien-Büro-Betreiberin von RE/MAX First in Wien, stellt fest, dass es prinzipiell „keinen einzigen Bezirk mehr gibt, der nicht gefragt ist.“

Mehr kleine Wohnungen... Der gesellschaftliche Wandel – immer weniger Personen leben in einem Haushalt – ist am Immobilienmarkt deutlich zu spüren und schreitet schneller voran, als der Bestand geändert werden könnte. So sind Wohnimmobilien im Schnitt 60 bis 80 Jahre alt und mit durchschnittlich fast 100 Quadratmeter Wohnfläche zu groß für eine steigende Anzahl an Ein-Personen-Haushalten. Dadurch ergibt sich weiterhin ein Mangel an kleinen Wohnungen, denn „diese werden nachgefragt mit zwei Zimmern mit im Schnitt 46 Quadratmetern oder sogar Mikrowohnungen“, weiß Gerald Gollenz. Für Michael Pisecky, Geschäftsführer von s Real, ist es daher für Bauträger „sinnvoll, kleine Wohnungen auch bis in die obersten Stockwerke zu errichten und auf diese Weise diese Nachfrage auch zu bedienen.“

Die gestiegenen und weiterhin steigenden Grundstückspreise machen dem ohnehin angespannten Markt ebenfalls zu schaffen und werden in den nächsten Jahren die Preise noch weiter nach oben treiben. Diesem Problem könnte man durch eine Senkung der Neubaukosten entgegentreten, meint Pisecky. „Bis zu 25 Prozent geringere Baukosten sind ohne Qualitätsverlust und somit ohne Nachteile für Bewohner und Bewohnerinnen möglich“, sagt der Experte. Kostentreiber sind seiner Meinung nach vor allem Bauauflagen seitens der öffentlichen Hand und die Überwälzung von Infrastrukturkosten.

... auch zum Mieten. Im Bereich der Miete bestätigt sich der „Downsizing“-Trend. Die Wiener suchten im vergangenen Jahr vor allem nach kleinen bis mittelgroßen Wohneinheiten zwischen 40 und 50 Quadratmetern. „Suchanfragen nach größeren Wohnungen über 70 Quadratmeter waren dementsprechend rückläufig“, erläutert Benedikt Gabriel, Geschäftsführer von FindMyHome.at: „Um den Anforderungen des Immobilienmarktes weiterhin zu entsprechen, wurden diese von Vermietenden häufig in kleinere Einheiten aufgesplittert.“

Die Steigerung der Mieten, auch 2017 immer wieder Thema, hat mehrere Ursachen, nicht nur eine tendenzielle Angebotsknappheit. Pisecky: „Mieten steigen zusätzlich auch durch Erhöhung der Bewirtschaftungskosten, durch bessere Ausstattung und weil es generell mehr neue, qualitativ hochwertige Mietwohnungen gibt.“ Prinzipiell zeigt sich auch bei den Mieten, dass immer stärker in die günstigen Bezirke wie Ottakring, Rudolfsheim-Fünfhaus, Simmering oder Favoriten ausgewichen wird.