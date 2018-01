Diese Coins könnten Bitcoin von Platz eins verdrängen

Ethereum (ETH)

In den vergangenen Tagen kannte die Kryptowelt nur einen Gewinner: Ethereum. Während Bitcoin und Co. Federn lassen mussten, etablierte sich das Projekt von Vitalik Buterin, dem kanadischen Programmierer mit russischen Wurzeln, als klare Nummer zwei am Markt. Aber was ist Ethereum? Die kurze Antwort: Ethereum ist alles, was Bitcoin auch ist - und noch viel mehr. Oder wie es der Erfinder Vitalik Buteri gegenüber der "Presse" einmal selbst erklärte: "Ethereum ist nun so etwas wie eine universelle Blockchain, ein dezentrales Netzwerk, das es ermöglicht, jede Art von Transaktion sicher und dezentral abzuwickeln."