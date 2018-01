Die Shooting Stars der Kryptowelt

Neo

Es begann mit Ameisen. Kein Scherz. Es ist weniger als ein Jahr her, da hat NEO noch Antshares geheißen und war völlig unbekannt. Dann kam der Sommer 2016. Antshares wurde in NEO unbenannt und explodierte im Preis. Hauptschmäh: NEO gilt als das "Ethereum aus China". Ähnlich wie das große Vorbild will auch NEO sich als Plattform für weitere Projekte anbieten. Wichtigstes Element: NEO soll zum Treibstoff für Initial Coin Offerings in China werden. Das kann aber nur funktionieren, wenn die chinesischen Behörden sich entscheiden, ob sie derartige Krypto-Börsengänge erlauben wollen oder nicht. Derzeit stehen die Zeichen gut. Auf der NEO-Plattform sollen in diesem Jahr mehr als ein Dutzend neue Coins starten. Bei solchen ICOs wird Geld in Form von NEO an eine Adresse geschickt. Der User erhält dann von den Betreibern des neuen Projekts deren eigene Coin, die selbst auf Basis der NEO-Blockchain basiert. Bei Ethereum hat dasselbe Prinzip im vergangenen Jahr zu einem beispiellosen Boom geführt. Kritiker warnen aber vor den erratischen chinesischen Behörden, die ICOs (und damit NEO) jederzeit den Riegel vorschieben können.