Patient Österreich: Wie krank ist dieses Land?

Österreich belegt europaweit den 6. Platz, was die Gesundheitsausgaben angeht, die Qualität der Behandlung schafft es jedoch nur auf Platz 14. Jeder dritte bis vierte Einwohner leidet im Lauf seines Lebens an einer Depression. Die Volkskrankheit schlechthin sind allerdings Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Problematisch ist das vor allem für die 100.000 Menschen in Österreich, die keine Krankenversicherung haben. Ein Heimplatz kostet 3500 € monatlich, die Betreuungsverhältnisse wurden allerdings in den 90ern festgelegt. Auch deshalb bevorzugen ältere Menschen oft die 24-Stunden-Pflege. Dafür verdient eine slowakische Pflegerin 850 € netto. Ein Jungarzt bekommt 3500 €, allerdings beginnt seine Woche bereits am Sonntag um 0.00. Wie krank ist dieses Land?

Gesundheit und Krankheit bestimmen das Leben. Auch in Österreich prägen Schicksalsschläge, wie eine Erkrankung, ein Todesfall, aber auch Genesung und das Altern die Gesellschaft. Dahinter stecken Personen mit ihren persönlichen Geschichten, ihrem Leben oder auch dem Tod. All diese Schicksale drehen sich im Endeffekt um Nummern: Wie hoch ist mein Blutdruck? Wie viele Tabletten muss ich heute einnehmen? Wie viele Tage werde ich noch Leben? Wie hoch ist die Arztrechnung?

Die WHO verleiht Österreichs Gesundheitssystem den neunten Platz weltweit. Auch im neuen Regierungsprogramm nehmen die Pläne zu Gesundheit einen bedeutenden Platz ein. Durch Effizienzsteigerung und Bündelung der Aufgaben in den Krankenkassen soll das österreichische Gesundheitssystem aufgewertet werden. Doch was sind in Österreich die Brennpunkte der Gesundheitspolitik? Woran erkranken die Österreicher und wie gut wird ihnen geholfen? Wie ist der Alltag der Österreicher, die unser Gesundheitssystem aufrecht erhalten?

Sieben Studierende der FH Wien der WKW haben sich einige der meistdiskutierten Themen im Gesundheitsbereich angesehen.

Ein Dossier in Zusammenarbeit mit der FH Wien WKW.