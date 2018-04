Chinas Masterplan für eine neue Weltordnung

Mit so viel Trommelwirbel war ein Staatsbesuch der österreichischen Regierung selten angekündigt worden. Mitte März luden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz zu einer Pressekonferenz. Das Thema: Ihre Reise nach China von 7. bis 12. April. Die ungewöhnliche Inszenierung hat wohl einen pragmatischen Grund. Österreich hofft, mit der Wirtschaftsmacht ins Geschäft zu kommen.

Dieser Wille spiegelt sich auch in der Gefolgschaft wider, die die beiden Politiker bei ihren Besuchen in Peking, Chengdu und Hainan im Schlepptau haben. Es handelt sich um den größten Staatsbesuch in der Geschichte Österreichs. Van der Bellen und Kurz werden von vier Ministern begleitet – die von der FPÖ bestellte Außenministerin Karin Kneissl, ÖVP-Umweltministerin Elisabeth Köstinger, ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer. Mit dabei sind weiters eine Delegation aus 170 österreichischen Wirtschaftstreibenden mit Noch-Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl an der Spitze sowie 30 Wissenschaftler und Kulturschaffende.

Dass die Regierung derart auffährt, spiegelt eine stärkere Gewichtung Chinas in der österreichischen Außenpolitik wider. Verantwortlich dafür ist nicht nur Außenministerin Kneissl. Sie hatte die EU jüngst in ihrem Buch "Wachablöse" für deren Strategielosigkeit im Umgang mit dem wachsenden Einfluss Chinas kritisiert. Auch das Verkehrsministerium unter Norbert Hofer ist sehr aktiv. So schaffte es die chinesische Seidenstraßeninitiative, offiziell Belt and Road Initiative (BRI), in das österreichische Regierungsprogramm. Ein „Bekenntnis zum bzw. eine Beteiligung am Bahnprojekt Neue Seidenstraße“ findet sich dort. Und die „Umsetzung des Projekts zur Errichtung einer Breitspurbahn nach Wien“.

Die BRI ist der geostrategische Masterplan des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping. Das größte Investitionsprogramm aller Zeiten soll den eurasischen Kontinent vernetzen. So baut Peking seinen Einfluss auf der Welt aus. Auch einige österreichische Wirtschaftstreibende wollen mitnaschen. Doch die anfängliche Euphorie über die chinesischen Milliardeninvestitionen ist verflogen. Die Skepsis bezieht sich nicht nur auf die wirtschaftliche Rentabilität der chinesischen Projekte. Vor allem in Europa, Australien und den USA wächst die Sorge vor der wachsenden politischen Einflussnahme Pekings.