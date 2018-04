Türkei wirbt um Investitionen aus China

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan fuhr im vergangenen Mai mit der Hoffnung zum „Belt and Road“-Forum in Peking, im Rahmen der Seidenstraßeninitiative Investitionen für die Türkei an Land ziehen zu können. Sein autokratischer Regierungsstil hat viele Investoren verprellt, das will die AKP-Regierung mit Blick Richtung Osten wieder wettmachen. Denn China stellt keine moralischen Forderungen, wenn es um die Einhaltung von Menschenrechten oder der Wahrung der demokratischen Ordnung geht.