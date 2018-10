Zwei fehlen noch. Zwei Wahlen, dann könnte die AfD in allen Landtagen Deutschlands vertreten sein. Endgültig fällt die Entscheidung zwar erst am 14. Oktober in Bayern, bzw zwei Wochen später in Hessen. Doch die Umfragen zeigen seit Wochen: Die Frage ist nicht, ob die AfD den Einzug schafft. Sondern wie stark sie in den Landtagen vertreten ist.