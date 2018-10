Weißblaues Drama: Verliert die CSU "ihr" Bayern?

Meinungsforscher künden ein politisches Erdbeben an. Es wird sich am 14. Oktober in Bayern zutragen und die CSU schwer erschüttern. Zum zweiten Mal in 56 Jahren dürften die Christsozialen bei der Bayern-Wahl die absolute Mehrheit verlieren. Zu den offenen Fragen zählt bloß noch, wie stark dieses Beben ausfallen wird und ob die CSU ihr schlechtestes Ergebnis - 38 Prozent in den Fünfzigern - noch unterbieten wird. Und was passiert dann in München und in Berlin?