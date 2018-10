Laptop passt weiter zu Lederhose – aber das zieht nicht mehr

In bayerischen Bierzelten geht es oft derb zu, auch bei Wahlkampfveranstaltungen. Wenn ein CSU-Politiker über politische Gegner herzieht, klopfen sich die Anhänger auf die Schenkel. Wenn es aber um die Wirtschaft Bayerns geht, klopfen sie sich auf die Brust: Keiner ist so toll wie wir. Und das hätten sie der CSU zu verdanken, unter deren Ägide sich das arme Agrarland zum führenden Hightech-Industriestandort gemausert habe, getreu dem Motto: „Laptop und Lederhose“. Dieser Ritus hat jahrzehntelang funktioniert. Heute klingt das Klopfen hohl. Dabei wäre Selbstlob berechtigter denn je: Der Freistaat steht wirtschaftlich bärenstark da. Aber die Wähler honorieren es nicht mehr: Die seit 61 Jahren regierenden Christdemokraten stürzen in Umfragen ab. Wie passt denn das zusammen?