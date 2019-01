Was ist Plastik? Und wer hat es erfunden?

Plastik wird umgangssprachlich oft als Synonym für Kunststoffe (Plaste) aller Art verwendet. Beide Begriffe bezeichnen ein faszinierendes Material, das sich durch außergewöhnliche Eigenschaften von anderen Werkstoffen unterscheidet. Welche unterschiedlichen Formen entstehen, hängt vom Ausgangsmaterial und vom Herstellungsverfahren ab. Die Engländer nennen Plastik „man-made material“. Die Griechen sehen in jeder Plastik ein Kunstwerk. Der Münchner Chemiker Ernst Richard Escales prägt 1911 den Namen Kunststoff. Je nach Beigabe von Zusätzen wird eine breite Produktpalette von Kunststoffprodukten angeboten.

Warum ist Kunststoff so beliebt und auf der ganzen Welt verbreitet? Es gibt viele Gründe, weshalb Plastik die Materialien Holz, Leder und Metall ersetzt. Denn der Werkstoff ist robust, lang haltbar und hat ein geringes Eigengewicht. Außerdem ist er geschmeidig und vielseitig einsetzbar. Plastik vermodert nicht und verrottet nur sehr langsam. Diese Vorteile sind gleichzeitig auch das Problem. Plastikmüll verschmutzt Flüsse und Ozeane oder wächst zu einem Müllberg an Land. Nur ein Teil des Kunststoffabfalls wird recycelt oder landet in Müllverbrennungsanlagen, wo er wertvolle Energie liefert.

Positive Eigenschaften Fast alle Kunststoffe sind Nichtleiter, isolieren gut und werden daher im Wohnungsbau eingesetzt. Weitere Vorzüge sind die glatte Oberfläche, die sich leicht reinigen lässt, die Beständigkeit gegenüber Wasser, Säuren und Laugen. Die Dichte ist nur halb so groß wie bei Glas, Porzellan oder Leichtmetall. Die Materie ist somit leicht, formbar und modellierbar.

Negative Eigenschaften Kunststoffe haben meist eine geringe Temperaturbeständigkeit und sind nicht besonders kratzfest. Als Nichtleiter laden sie sich bei Reibung elektrisch auf und ziehen Staubteilchen an. Die nicht fachgerechte Beseitigung von Kunststoffabfällen wird mit dem steigenden Verbrauch dieses Materials zu einem Problem, denn Kunststoff hat eine lange Haltbarkeit. Die Verrottungsdauer hängt von den äußeren Umständen ab.

Wie entsteht Kunststoff?

Das Prozedere der einzelnen Schritte vom Rohstoff zum fertigen Kunststoff fasst Johannes Steindl, Projektassistent an der Technischen Universität Wien, so zusammen: „Kunststoffe entstehen entweder durch chemische Umwandlung von Naturprodukten wie Kautschuk, Zellulose und Milch oder werden synthetisch aus Erdöl, Kohle und Erdgas erzeugt. Meist ist das Ausgangsmaterial Rohbenzin. In einem thermischen Spaltprozess (Cracken) werden diese Verbindungen auseinandergebrochen. Das so entstandene Produkt wird in Ethylen, Propylen, Butylen und andere Kohlenwasserstoffe aufgetrennt. Je nachdem, welche Eigenschaften für den jeweiligen Verwendungszweck passend sind, kommen Weichmacher (Phthalate), oft auch Farb- und Flammschutzmittel dazu.“ Steindl ist auf Makromolekulare Chemie spezialisiert und forscht am Institute of Applied Synthetic Chemistry der Technischen Universität Wien.

Die Kunststoffe werden entsprechend ihren Charakteristika in drei Kategorien unterteilt: Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere. Sie unterscheiden sich durch ihre Reaktion auf Hitze und Druck.

Thermoplaste Kunststoff Beispiele für Verwendungsmöglichkeiten Polyethylen (PE) Plastiksackerl, Frischhaltefolie, Bierkästen, Schläuche, Behälter von Reinigungsmittel, Plastikkübel Polypropylen (PP) Einwegbecher, Yoghurtbecher, Batteriekästen Polystrol (PS) Yoghurtbecher, Kugelschreiber, Styropor ® Polyvinylchlorid (PVC) Fußbodenbeläge, Abflussrohre, Duschvorhänge Polyamid (PA) Dübel, Angelschnur, Brillengestelle, Nylon, Perlon Polymethylmethacrylat( PMMA) Plexiglas, bruchfeste Verglasung, Lineale, Autozubehör

Duroplaste Kunststoff Beispiele für Verwendungsmöglichkeiten Melami-Formaldehyd-Harz ( MF) Phenoplaste Kochlöffel, Oberfläche von Möbel, elektrisches Isoliermaterial, Bakelit ® Aminoplaste (UF) Steckdosen, Lichtschalter, Isoliermaterial

Elastomere Kunststoff Beispiele für Verwendungsmöglichkeiten Polyuretan (PUR) Wärmedämmung, Matratzen, Fugendichtung, Schaumstoffe, Moltopren ® Gummi Vulkanisierter Kautschuk Autoreifen, Gummistiefel, Latexhandschuhe, Gummibänder, Schnuller, Präservative

Meilensteine der Kunststoffgeschichte

Wer hat nun das Plastik erfunden? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage lässt sich nicht geben. Bereits in der Steinzeit gewannen die Neandertaler durch Erhitzen von Birkenrinde Pech. Es diente Sammlern und Jägern als Fixierung ihrer Steinwerkzeuge. Die erste schriftliche Erwähnung eines Kunststoffs stammt aus dem 16. Jahrhundert. Es ist eine Rezeptur zur Herstellung von Kunsthorn (Galalith).

Der bayrische Benediktinermönch und Hobbyalchimist Wolfgang Seidel experimentierte mit Ziegenmilch und entdeckte 1530 Kunsthorn, welches aus Milcheiweiß (Kasein) gewonnen wird. Er beschreibt sein Resultat mit „knochenhart und wunderbar durchscheinend“. Aus Kunsthorn, auch Milchstein genannt, werden Knöpfe, Kämme oder Isoliermaterialien gefertigt. Bis 1950 wurden Kaseinkunststoffe für die Herstellung von Modeschmuck verwendet.

In Frankreich stellten 1774 die Brüder Charles und Robert Montgolfier wasserstoffgefüllte Ballons aus gummierter Seide her. Im Jahr 1839 erfand Charles Goodyear die Vulkanisation des Kautschuks. Er ist einer der Pioniere und Erfinder des Autoreifens.

Der Autoreifen Erfinder: Der US-Amerikaner Charles Goodyear erfand 1839 den Hartgummi. Der britische Tierarzt John Boyd Dunlop erfand 1887 den ersten Luftreifen. Die Franzosen André und Edouard Michelin erfanden 1891 den ersten demontierbaren Reifen. Entstehung: Bereits im 17. Jahrhundert brachten Naturforscher eine aus milchigen Baumsäften gewonnene Masse (Kautschuk) aus Malaysia und Brasilien mit. Der Erfinder Charles Goodyear stellte 1839 fest, dass sich Kautschuk bei Hitzeeinwirkung durch Zusatz von Schwefel in Gummi verwandelt. Durch Vulkanisierung des Kautschuks erfand er den Hartgummi. 1844 (US-Patent Nr. 3633). Dunlop entwickelte 1887 den ersten Luftreifen, der aus einem Tuch aus gewebter Baumwolle als Schlauch, auf eine Holzfelge genagelt und geklebt wurde. Die Brüder André und Edouard Michelin erfanden 1891 den ersten demontierbaren Reifen und 1955 den ersten schlauchlosen Autoreifen (Tubeless).

Der Engländer Alexander Parkes stellte 1856 Parkesin her, einen noch nicht ausreichend beständigen Vorläufer des Celluloids, wofür er 1862 auf der Weltausstellung in London einen Preis erhielt. Die Brüder John Wesley und Isaiah Hyatt, USA, führten 1868 die Versuche von Parkes fort. John Wesley Hyatt, der in Amerika als „father of the plastic industry“ gilt, entwickelt aus Nitrocellulose und Kampfer Celluloid als ersten thermoplastischen Kunststoff.

Mit der Industrialisierung stieg auch der Bedarf nach dem leicht zu verarbeitenden Material. Kunststoffe eröffneten völlig neue Möglichkeiten für Designer. Innovative Produkte für die Autoindustrie, die Sportartikelindustrie und die Medizin werden weltweit erzeugt. Vom Nylonstrumpf über Kontaktlinsen oder Verpackungen bis hin zum viel diskutierten Plastiksackerl reicht die Produktpalette.

Das Plastiksackerl Erfinder: Per Zufall entdeckte der deutsche Chemiker Hans von Pechmann im Jahr 1898 ein Material, welches seine Kollegen „Polymethylen“ nannten. 1935 erfand der Engländer Michael Perrin „Polyethylen.“ Die US-amerikanischen Chemiker John Paul Hogan und Robert Louis Banks stellten 1950 „Polypropylen“ für die Phillips Petroleum Company her. Entstehung und Verwendung: Ein Plastiksackerl besteht aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). Für die Erzeugung von einem ca 20g schweren Plastiksackerl werden ca 40 g Erdöl benötigt Es wird vor allem zum Transport von Einkäufen und zur Aufbewahrung sowie zum Transport von Müll verwendet. Bedruckte Plastiksackerl dienen dem Handel und der Konsumgüterindustrie auch als Werbeträger.

Was tun mit verbrauchtem Plastik? Eine Antwort lautet: Recycling. Dabei werden die gesammelten Kunststoffverpackungen nach Kunststoffarten getrennt, anschließend zerkleinert, gewaschen, geschmolzen und zu Granulat verarbeitet. Der so entstandene Rohstoff wird für die Herstellung neuer Produkte verwendet. Das spart Kosten und Ressourcen. Ein Großteil der PET-Flaschen wird im sogenannten Bottle-to-Bottle-Verfahren zu rePET-Flaschen.

Die PET-Flasche Erfinder: Die Engländer John Rex Whinfield und James Tennant Dickson erfanden 1941 Polyester. Aus Ethylenglycol und Terephthalsäure gelang es ihnen, in den Labors des Textilunternehmens Calico Printers Association in Accrington, Polyester herzustellen. (GB- Patentnummer 578079) Entstehung: „PET“ ist die Kurzform von Polyethylenterephtalat, ein thermoplastischer Kunststoff aus der Familie der Polyester. Knapp zwei Liter Erdöl ergeben ein Kilo PET. Soviel benötigt man für 15 Flaschen mit einem Fassungsvermögen von einem Liter. Durch mehrere chemische Reaktionen entsteht aus dem Erdöl eine zähflüssige PET-Schmelze, die in dünne Stangen gepresst und zu Granulat geschnitten wird. Die matten weißen Kügelchen sind die Grundlage für die PET-flasche. Ihre weltweite Karriere startete die zwei Liter PET-flasche 1978 in den USA

Durch ein Pfandsystem für PET-Flaschen können diese sortenrein gesammelt, effizient recycelt und zu rePET-Flaschen verarbeitet werden.

Um die Unterschiede bezüglich Unbedenklichkeit der verschiedenen Kunststoffprodukte zu kennzeichnen, befindet sich auf jedem Plastikprodukt ein Recyclingcode. Die Zahlen von 01 bis 07 sind Abkürzungen für einen bestimmten Kunststoff. 01 bezeichnet beispielsweise PET, 03 PVC.

Was aber sagen diese Codes über den jeweiligen Kunststoff aus? Die Recyclingcodes geben über die jeweiligen Kunststoffe und deren Zusammensetzung Auskunft. Bei der Herstellung von Kunststoff werden Zusatzstoffe (Additive) beigemengt, die nicht fest gebunden sind und entweichen können. Beispielsweise Weichmacher (Phthalate), Bisphenol A (BPA), bromierte Flammschutzmittel und Organozinnverbindungen. Diese Stoffe sind giftig und schaden der Gesundheit. Produkte mit folgenden Kennzeichnungen sollten daher vermieden werden: 03 PVC, 06 PS, 07 O und PC. Der Recyclingcode dient auch dazu, die Verpackung vor dem Recyclingprozess richtig einzuordnen.

Plastikgeschichte - Fortsetzung folgt

Die Einsatzgebiete von Kunststoffen sind heute kaum abzählbar. Da viele von ihnen aus Erdölprodukten entstehen, sind sie wertvolle Energieträger und ersetzen Kohle, Erdöl und Erdgas. In Österreich werden Kunststoffverpackungen gemeinsam mit dem Restmüll gesammelt und in Müllverbrennungsanlagen verbrannt. Die so erzeugte Energie versorgt kommunale Einrichtungen und Fernwärmenetze.

Kunststoffe prägen aber auch die materielle Kultur des 20. und 21. Jahrhunderts. Die „Generation Plastik“ verbindet viele Annehmlichkeiten des modernen Lebensstils damit. Industriezweige wie die Musik- und Filmindustrie oder die Fotografie sind dadurch entstanden. Lange Zeit hatte Plastik den Ruf, günstiger Ersatz für hochwertige Naturstoffe zu sein. Designern schenkt die Vielseitigkeit des Materials eine neue Freiheit. Für die Wirtschaft spielen mittlerweile Umweltschutz und Schonung der Ressourcen bei der Entwicklung neuer Produkte eine wichtige Rolle.

Wussten Sie, dass ... drei von vier PET-Flaschen in Österreich fachgerecht in der getrennten Sammlung entsorgt und anschließend recycelt werden? ... in PET-Getränkeflaschen durchschnittlich schon über 30 Prozent PET-Recyklat steckt, in einzelnen Flaschen sogar 100 Prozent? ... der Heizwert von einem Kilogramm Kunststoff laut der ARA – Altstoff Recycling Austria AG in etwa dem von einem Liter Heizöl entspricht?

Doch Plastik hat auch seine Schattenseiten - Stichwort: Plastikteppiche in den Weltmeeren, Mikroplastik in Tiermägen, Kunststoffmüllberge in einst unberührten Landstrichen. Wissenschaftler arbeiten deshalb intensiv daran, die Kunststoffe verträglicher zu machen - oder Ersatz zu finden. Ob die Vorhaben von Erfolg gekrönt sein werden, wird sich erst zeigen. Fest stehen dürfte aber: Das letzte Kapitel der Plastikgeschichte wurde noch nicht geschrieben.