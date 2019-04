Ludwigs Treueschwur für Rendi-Wagner

Gegen Ermüdungserscheinungen an so einem langem Parteitag helfen nicht nur große Mengen an Kaffee, die die Delegierten pappbecherweise in die Halle D der Messe Wien tragen. Als Pausenunterhaltung hat die Wiener SPÖ am Samstag auch einen Fotoautomaten aufgestellt, der – man kennt es von Hochzeiten und Weihnachtsfeiern – bei vielen der rund 1000 Delegierten (und 500 nicht stimmberechtigten Gästen) sichtlich gut ankommt.

Gruppenfotos, bei denen man ein kleines Riesenrad (natürlich in SPÖ-Rot) in die Kamera hält oder auch einen Würfel (natürlich ebenfalls in SPÖ-Rot) mit dem Motto des Parteitags: „Zusammen sind wir Wien“. Der Spruch mag den einen oder anderen an den Werbeslogan eines Handynetzanbieters („Zusammen sind wir mehr“) erinnern, am Samstag werden es die Genossen zigfach zu hören und sehen bekommen. Immer wieder auch – am 26. Mai stehen immerhin die EU-Wahlen an – in der Variante „Zusammen sind wir Europa“. Es ist nicht nur der erste papierlose SPÖ-Parteitag – alle 190 Anträge sind nur digital über eine App namens Victor (genau, wie Victor Adler) abrufbar. Es ist auch der erste Parteitag, bei dem sich Ludwig seiner Wiederwahl als Wiener Parteichef stellen musste. (Das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch aus. )

Die Stimmung auf dem Parteitag ist jedenfalls schon in der Früh, noch ehe die Gute-Laune-Fotobox angeworfen wird, keine schlechte. Ein von pompöser Blockbuster-Musik unterlegtes Video soll die Delegierten zum Auftakt einstimmen: Ein Jahr ist Ludwig als Wiener SPÖ-Chef und Bürgermeister im Amt, der Videobeitrag soll wohl auch so etwas wie eine visuelle Zwischenbilanz seiner Arbeit sein. „Zusammen“, wird da verkündet, „sind wir die stärkste Stadtpartei der Welt.“

Keine Frage, Parteitage mögen die Übertreibung – und die Inszenierung: Nach einigen Abstimmungen über diverse Kommissionen, gerade, als sich ein wenig Müdigkeit breitzumachen scheint, ziehen Michael Ludwig und Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner, gefolgt von den EU-Spitzenkandidaten Andreas Schieder und Evelyn Regner, in die Halle ein. Katy Perrys pompöses „Firework“ begleitet sie dabei – nicht eben leise – akustisch. Ludwig und die anderen können mit dem flotten Tempo des Liedes aber nicht mithalten, das viele Händeschütteln auf dem Weg nach vorn dauert länger als das „Firework“.

Dann ist Ludwig auch schon auf der Bühne und wird mehr als eine Stunde sprechen. Seiner Wiener SPÖ („Wir haben viele Gespräche geführt und uns ausg'redt. Das war gut und wichtig“) und seinem Vorgänger Michael Häupl danken, kurz 100 Jahre Rotes Wien streifen (siehe Artikel links) – um erwartungsgemäß zu einem sehr langen Rundumschlag gegen die türkis-blaue Bundesregierung auszuholen. Es dürfe keine Toleranz gegen Neofaschismus und Rechtsextremismus geben. „Wenn wir jetzt konfrontiert sind in einer Situation, in der man im Tagesrhythmus von sogenannten Einzelfällen hört, von der Nichtabgrenzung zum rechtsextremen Gedankengut“, so müsse man sich fragen, welche Konsequenzen daraus abgeleitet würden. Das Machtwort, das Kanzler Kurz spricht, „verhallt offensichtlich“, so der Bürgermeister. „Wer treibt wen? Die Bundesregierung die Rechtsextremen oder die Rechtsextremen die Bundesregierung?“ Viel Beifall unter den Genossen. Auch das von der Regierung beschlossene Sozialhilfegesetz („hartherzig und unsozial“) werde man bekämpfen. Das von Rendi-Wagner angekündigte Bestreben, gegen das Sozialhilfegesetz über eine Drittelbeschwerde im Bundesrat eine Klage vor dem Verfassungsgerichtshof einzubringen, unterstütze die Wiener Partei. „Da kannst du dir sicher sein, Genossin Rendi-Wagner. Wir stehen da an deiner Seite. Wie auch in allen anderen Fragen.“ Für die EU-Wahl gibt sich Ludwig hoffnungsvoll, „wir kämpfen in Wien um den ersten Platz“.

Auf Ludwig folgt am Rednerpult – deutlich kürzer – Rendi-Wagner. Auch sie übt harte Kritik an der Regierung und zählt die „Vergehen“ ebendieser auf: Zwölf-Stunden-Tag, 1,50-Euro-Jobs, Kürzungen beim AMS-Budget. Im Hinblick auf die EU-Wahl nennt sie den „wachsenden Rechtsnationalismus und Populismus“ eine „Seuche“, die um sich gegriffen habe.

Auf die beiden prominentesten Redner folgen noch zahlreiche weitere – darunter EU-Spitzenkandidat Schieder. Auch über die Neubesetzungen sollen die Delegierten an diesem Samstag abstimmen: Die Zweite Nationalratspräsidentin, Doris Bures, und Neo-Frauenvorsitzende Marina Hanke rücken ins Präsidium nach und werden Ludwigs Stellvertreterinnen. Stadtrat Jürgen Czernohorszky, Klubobmann Josef Taucher und Gerhard Schmid (SPÖ-Hietzing) werden in den Vorstand gewählt.

Auf der Tagesordnung steht auch eine Statutenänderung: Der Landesparteitag soll nur noch alle zwei Jahre stattfinden. Dafür wird die sogenannte „Wiener Konferenz“ eingeführt, die wesentlich kleiner sein, aber dennoch Vertreter aller Parteiorganisationen umfassen soll. Eine Maßnahme, die parteiintern schwer umstritten ist: Mehrere Redner sprachen sich gegen den Plan aus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2019)