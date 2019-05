SJ-Chefin: "Werden nicht von heute auf morgen alles verstaatlichen"

Der Chef der deutschen Jungsozialisten, Kevin Kühnert, hat mit seinen Vorstellungen bezüglich der Überwindung des Kapitalismus für Schlagzeilen gesorgt. Konkret hatte er sich gegenüber der deutschen Zeitung „Zeit“ für Kollektivierungen ausgesprochen, um den Kapitalismus zu überwinden. Als Beispiel nannte er den Autobauer BMW. „Mir ist weniger wichtig, ob am Ende auf dem Klingelschild von BMW ,staatlicher Automobilbetrieb‘ steht oder ,genossenschaftlicher Automobilbetrieb‘ oder ob das Kollektiv entscheidet, dass es BMW in dieser Form nicht mehr braucht.“ Die Verteilung der Profite müsse jedenfalls demokratisch kontrolliert werden, so sein Ansatz, den Julia Herr, Chefin der Sozialistischen Jugend (SJ) in Österreich, nun aufgriff.

Im Gespräch mit dem „Kurier“ betonte die 26-Jährige, die für die SPÖ auf Platz 6 bei der EU-Wahl kandidiert: „Ich glaube, das ist eine Forderung, die langfristig ist. Wir werden nicht von heute auf morgen alles verstaatlichen.“ Vielmehr gehe es grundsätzlich darum, „dass wir derzeit in einem Wirtschaftssystem leben, das nicht demokratisch funktioniert". Viele Menschen würden gemeinsam daran arbeiten, „dass man Wertschöpfung und Gewinne erzielt", meinte Herr. „Nur diese werden dann nicht auf alle verteilt, sondern die Gewinne landen in den Händen einiger weniger.“

Äußerungen, die beim ÖVP-Spitzenkandidaten für die EU-Wahl, Othmar Karas, am Freitag Empörung auslösten: „Hier zeigt sich, wie nah Linksextremisten und Rechtsextremisten beieinander liegen", meinte er in einer Aussendung und forderte von seinem SPÖ-Kontrahenten Andreas Schieder eine Klarstellung: „Ich fordere eine Distanzierung der SPÖ von Frau Herrs Forderungen zur ‚langfristigen‘ Verstaatlichung von privaten Firmen. Ein großer Teil Europas kämpft immer noch mit den Folgen kommunistischer Staatswirtschaft", sagte Karas. Herrs Äußerungen seien „eine Missachtung der historischen Erfahrung einer ganzen Hälfte unseres Kontinents".

Außerdem zeigte sich Karas irritiert über Herrs Äußerungen zur parlamentarischen Demokratie. „Wer Parlamente in Frage stellt, ist in schlechter Gesellschaft. Das haben bisher nur die FPÖ und ihre deutsche Schwesterpartei AfD gemacht. Hier zeigt sich, wie nah Linksextremisten und Rechtsextremisten beieinander liegen", kritisierte er. Die SJ-Chefin hatte diesbezüglich gemeint: „Wenn man sich die Demokratie in Österreich gerade am Beispiel der EU-Wahl ansieht", dann zeige sich, dass diese „sehr schwächelt". So hätten beim letzten Urnengang „nicht einmal mehr 50 Prozent daran teilgenommen".

Die Parteien seien aufgerufen, wieder mehr auf die Menschen zuzugehen, so Herr: „Demokratie bedeutet mehr wie alle fünf Jahre ein Kreuz zu machen. Demokratie bedeutet auch für die Themen einzustehen.“ Es brauche Aktionismus und Kampagnen, wie die die SJ betreibe, meinte deren Chefin: „Nur im Parlament Politik machen funktioniert nicht.“

