ORF-Duelle: "Warum sind Sie so grantig?“ - "Weil Sie mich nicht fröhlich machen"

Sechs Spitzenkandidaten, acht Duelle, je zwölf Minuten: Im ORF haben sich am Mittwochabend in der ersten Ausgabe von „2 im Gespräch“ des ORF zur EU-Wahl Othmar Karas (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), Harald Vilimsky (FPÖ), Werner Kogler (Grüne), Claudia Gamon (Neos) und Johannes Voggenhuber (Europa Jetzt) den Fragen von (abwechselnd) Lou Lorenz-Dittlbacher und Martin Thür gestellt.

Welches Thema dominierte die Sendung? Auch wenn die Moderatoren ausschließlich nach europapolitischen Themen - von der Copryight-Richtlinie bis zum Brexit - fragten, (über)spannten die Kandidaten immer wieder den Bogen zur Innenpolitik. Schieder übte sich ausgiebig in Regierungskritik, Karas musste sich von Gamon und Voggenhuber die türkis-blaue Koalition im Bund vorwerfen lassen.

Wer fiel auf – und wer nicht? Als einzige Frau und jüngste Kandidatin hatte Gamon einen gewissen Startvorteil, den sie in ihren drei Duellen auch nutzte, um sich als glühendste Europäerin und frischeste Kraft zu positionieren. Demgegenüber hatte Karas den Nachteil, dass er nur zu zwei Duellen antrat (in Teil Zwei der „2 im Gespräch“ nächste Woche kommt er dafür dreimal zum Zug). Und in beiden Konfrontationen zeigte sich, dass das Format der kurzen Schlagabtäusche dem Sachpolitiker mit der langsamen, fast pastoralen Sprechweise nicht gerade schmeichelt. Außenseiter-Kandidat Voggenhuber wiederum übte sich in historischen Exkursen (meist eingeleitet mit: „Ich habe damals..."), denen wohl viele Zuseher nicht folgen konnten oder wollten.

Wer lieferte sich den hitzigsten Schlagabtausch? Kogler zeigte sich in allen drei Duellen angriffig, vor allem aber gegenüber Schieder, in dessen Wählerteich er wohl zu fischen hofft: „Die SPÖ blinkt immer links, biegt aber rechts ab“. Schieder wiederum wurde gegenüber Voggenhuber untergriffig: „Herr Voggenhuber kommt immer mit seinen persönlichen Erlebnissen aus den letzten Jahrtausenden“, warf er dem 68-Jährigen vor, und: „Warum sind Sie so ein grantiger Mensch?“. „Weil Sie mich nicht fröhlich machen mit Ihren Antworten“, konterte der Ex-Grüne.

Wer harmonierte? Das sachlichste Gespräch ohne gegenseitige Vorwürfe führten die Oppositionsvertreter Gamon und Schieder, auch wenn sie bei der Frage nach einer EU-Armee uneinig waren (Gamon dafür, Schieder dagegen). Die meisten Harmonie-Versuche lieferte aber ausgerechnet Vilimsky. „Ich unterstelle Ihnen nur Gutes“, schmeichelte er der Neos-Kandidatin gleich zu Beginn des Duells, und jenes gegen den Grünen-Chef leitete er mit dem Vorschlag einer „Vilimsky-Kogler-Achse“ zum Tierschutz ein. Nach der Aufregung um seinen angriffigen ZiB2-Auftritt war der FPÖ-Spitzenkandidat sichtlich bemüht, seine sanfte Seite zu zeigen - was in dem Hinweis gipfelte, „Krone“-Kolumnistin Maggie Entenfellner habe ihn zum größten Tierfreund unter den Kandidaten gekürt.

Was war das Geschenk des Abends? Kleine Geschenke, die eigentlich Spitzen gegenüber dem Duellgegner darstellen, haben eine gewisse Tradition bei TV-Konfrontationen. Trotzdem gab es an diesem Abend nur ein Präsent: Gamon überreichte dem freiheitlichen Kandidaten ein T-Shirt mit der Aufschrift „Ich bin ein EU-Groupie“ (so hatte sie FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einmal genannt).

Was war der aufgelegte Elfmeter des Abends? „Wir müssen die Freiheit regeln“, sagte Karas zur Verteidigung der Reform des Urheberrechts im Internet. Seine Kontrahentin Gamon als Kritikerin der Copyright-Richtlinie nahm den Ball dankbar auf: „Dieser Satz macht die ÖVP aus, es wird so lange an der Freiheit herumgedoktort, bis sie nicht mehr da ist“.