Kogler und Wiener setzen zur "Bauernbefreiung" an

Der Spitzenkandidat der Grünen zur EU-Wahl, Werner Kogler, und Listenzweite Sarah Wiener werben derzeit in der Steiermark um Stimmen. Und zwar mit einer Liste an Forderungen: Eine Agrarrevolution, „Bauernbefreiung", Lebensmittelkennzeichnung in der Gastronomie und einen Importstopp für Lebensmittel ohne EU-Standards setzten sie sich bei einem Auftritt im Grazer Medienzentrum zum Ziel.

"Wir müssen uns den großen Fragen zuwenden und nicht dem Klein-Klein, mit dem Bundeskanzler Sebastian Kurz den EU-Gipfel in Sibiu kontaminiert hat", sagte Kogler. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron komme "mit großen Themen und Kurz macht Klein-Klein", fügte er an. Das EU-Agrarbudget nannte er eine gigantische Fehlsteuerung. Die Förderungen müssten mittelfristig bis 2028 runtergefahren und in die richtige Richtung gelenkt werden. Dies sehe so aus: Weniger bis Schluss mit den Flächenförderungen, weniger Gift und Tierleid, zentrale Forderung.

Landwirtschaftliche Strukturen müssten kleinräumig und ökologisch sein, so Kogler weiter. Bei öffentlichen Beschaffungen von Lebensmitteln von Bund, Ländern und Gemeinden müssten ökologisch und sozial gerecht hergestellte Produkte eingekauft werden, lautet seine Vision.

"Der Bauer produziert unter Preis, das ist ein Wahnsinn"

Wiener, die sich selbst "als leidenschaftliche Köchin und aufgeklärte Frau aus der Zivilgesellschaft" bezeichnete, konzentrierte sich sodann auf das Thema Subventionen: "Der Bauer in Österreich und der EU produziert unter Preis, das ist ein Wahnsinn. Das Geld wird nicht in der Landwirtschaft verdient, sondern an der Landwirtschaft", kritisierte die Teilzeit-Landwirtin mit einem Hof in der norddeutschen Uckermark. "Wir brauchen eine Bauernbefreiung, denn das, was derzeit mit landwirtschaftlichen Produkten gemacht wird, ist eine Verelendung und keine Veredelung", so Wiener, die auch beklagte, dass weltweit rund 27.000 Pestizide zugelassen sein.

"Wir brauchen dringend eine Lebensmittelkennzeichnung in Gastronomie. Es wird vermutet, dass jedes zweite Hendl und Schnitzel am Teller nicht aus der EU stammt. Ich werde Ihnen das nicht aus der Hand schlagen, aber ich möchte die Wahl haben", wetterte Wiener. Der Körper dürfe nicht ein Endlager für Gifte und Pestizide werden. Was auch für Kleidung gelte, meinte Wiener.

"Wenn ich solche Lulus als Abgeordnete habe"

Kogler zeigte sich überzeugt, dass "von diesem Kontinent noch etwas zur Weltverbesserung kommen kann, der Kontinent muss es nur wollen. Das meiste wäre schon gewonnen, wenn alle das tun, was sie versprechen. Das gilt auch für das EU-Parlament". Der ganze Wahlkampf sei ja von vermeintlichen Klimaschützern kontaminiert: Da müsse er sich nicht mit Konzernen anlegen, "wenn ich solche Lulus als Abgeordnete habe", sagte Kogler.

(APA)