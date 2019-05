Hugo Portisch: „Europa wird nicht mit dem Herzen gedacht“

Wien. Wenige Tage vor den EU-Wahlen sprachen Journalismus-Doyen Hugo Portisch und „Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak über Österreich und Europa. Die Veranstaltung fand auf Einladung der „Presse“ statt und wurde mit Unterstützung des Bundeskanzleramts ermöglicht. Thema war dabei auch die aktuelle Innenpolitik. Portisch war nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos „zunächst sprachlos, aber dann irritiert“: „Figl, Raab, Kreisky hatten bei brisanten Themen immer die Angst, wie soll ich das meinen Leuten beibringen? Heinz-Christian Strache hatte keine Sorge, dass einer sagt, halt, du gehst da zu weit.“

Auf den Stellenwert Europas in der Bevölkerung und die geringere Beteiligung an EU-Wahlen angesprochen, sieht Portisch das Problem darin, dass „Europa nicht mit dem Herzen gedacht wird, da ist immer eine Distanz. Und die EU hat es nie verstanden, volksnah zu sein.“ Dabei sei Europa ein einzigartiges Friedensprojekt. Portisch erinnert an die deutsch-französische Aussöhnung. „Wir müssen froh sein, dass eine Generation aufwächst, für die Krieg völlig unvorstellbar ist.“

Deutschland habe sich nach dem Zweiten Weltkrieg voll und ganz zu seiner Vergangenheit bekannt, „im Gegensatz zu Österreich. Wir haben bis Vranitzky gebraucht, um die Opferrolle abzuwerfen“. Auf den Holocaust und den Umgang mit dieser Schuld sei auch die Aufnahmebereitschaft Deutschlands bei der Flüchtlingswelle zurückzuführen. „Angela Merkel hat gesagt: Vor unserer Türe darf niemand stehen bleiben. Aber: der Rechtspopulismus ist seitdem in ganz Europa angestiegen. Man hat die EU damit überfordert.“

Wie soll Europa mit den Rechtspopulisten umgehen? „In einer Demokratie darf man niemanden ausgrenzen.“ Im Nationalismus sieht Portisch allerdings auch die größte Gefahr für die Europäische Union und erinnert daran, dass nach dem Ersten Weltkrieg alle Staaten wie Ungarn, Polen, die Tschechoslowakei als Demokratien gegründet und nach und nach von nationalistischen Kräften ruiniert wurden.

Wie sieht Portisch den Brexit und die Zukunft der EU danach? Beim Brexit wurde das Thema Arbeitskräfte vollkommen falsch eingeschätzt. „Die Briten betreiben Zuwanderung aus dem gesamten ehemaligen Empire, aber sie fürchten sich vor dem polnischen Installateur vor ihrer Türe.“

Abschließend hat Hugo Poritsch auch einen Wunsch für Europa: „Die Europäer müssen es zu schätzen wissen, dass sie mit ihren Nachbarn in Frieden leben – sie müssen sie aber auch in Frieden lassen.“ (red)

Video des Gesprächs:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.05.2019)