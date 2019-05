Innenminister Ratz wird EU-Wahl-Ergebnis um 23 Uhr verkünden

Der frühere OGH-Präsident Eckart Ratz hat Sonntagnacht seinen ersten großen Medienauftritt als Innenminister: Er wird um 23 Uhr im "Haus der EU" das Ergebnis der EU-Wahl in Österreich verkünden. Dies ist erst so spät in der Nacht möglich, weil der europaweite Wahlschluss 23 Uhr ist; in Italien haben einige Wahllokale so lange offen. In Österreich schließen die letzten Wahllokale um 17 Uhr.

Verkünden wird Ratz das vorläufige Endergebnis ohne Briefwahl. Die Briefwahlstimmen werden erst am Montag ausgezählt.

(APA/Red.)