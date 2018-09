Wien: Spatenstich für neuen Porr-Ausbildungscampus

In Simmering baut Porr in eigener Sache: Neben Schulungsräumen und einer 500 m2 großen Werkstatthalle solle auch ein Wohnheim mit rund 50 Betten sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen am Betriebsgelände entstehen. Das Schulungsangebot umfasst praktische und theoretische Inhalte, die auf der Baustelle nur schwer nähergebracht werden können. Dazu zählen unter anderem Schulungen im Umgang mit neuartigen Baumaterialien, Baumaschinen sowie Einführungen in die neue Welt des Arbeitens. Darüber hinaus können Schüler bei Schnupperangeboten erste Erfahrungen auf der Baustelle sammeln. (dm)