Wiener Immoinvestor Hallmann stockt bei deutscher JDC deutlich auf

Der Wiener Immobilieninvestor Klemens Hallmann will sein Aktienpaket beim deutschen Finanzberater JDC Group deutlich aufstocken. Derzeit hält die Hallmann Holding International Investment 9,14 Prozent an JDC. Am Dienstag äußerte Hallmann die Absicht des Erwerbs weiterer Aktienpakete, gab JDC in einer Aussendung bekannt. In welcher Höhe, wurde nicht genannt.

"Schon heute ist Klemens Hallmann als Aufsichtsratsmitglied ein wichtiger Berater der Gesellschaft. Wir freuen uns darüber, dass sein Unternehmen ihr Aktienpaket deutlich aufstocken will und damit neben Ralph Konrad und mir eine wesentliche Beteiligung halten wird", so JDC-Chef Sebastian Grabmaier.

Die Hallmann Holding habe erfolgreich das aufsichtsrechtlich notwendige Inhaberkontrollverfahren bei der deutschen Bankaufsichtsbehörde BaFin und der österreichischen Finanzmarktaufsicht FMA abgeschlossen. (APA)