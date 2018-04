Bestes Ergebnis für Wiener Warimpex seit dem Börsegang 2007

Der in Wien und Warschau börsennotierte Immobilienentwickler und Hotelbetreiber Warimpex hat seinen Gewinn im Vorjahr um drei Viertel auf 40,5 Millionen Euro gesteigert und damit das beste Jahresergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2007 erzielt. Das teilte Warimpex am Donnerstag mit. Anfang April war nach vorläufigen Zahlen ein Jahresergebnis von 41,5 Millionen Euro angekündigt worden.

Wesentlicher Grund für die Gewinnsteigerung seien positive Büroimmobilienbewertungen und Verkaufsgewinne aus der Veräußerung von acht Hotelbeteiligungen im Mai 2017, heißt es in der Aussendung. Das geprüfte Jahresergebnis sei wegen einer Änderung im Bewertungsergebnis etwas geringer ausgefallen als das Anfang April veröffentlichte vorläufige Ergebnis. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,06 Euro je Aktie erhalten.

Kauf und Verkauf in Budapest

Weiters gab das Unternehmen den Kauf des Bürogebäudes B52 Office in Budapest bekannt. Das Signing der Transaktion erfolgte am 20. April, das Closing wird noch vor Ende des zweiten Quartals stattfinden. Verkäufer ist die CCE Investment Kft., Beteiligungsgesellschaft des renommierten, lokalen Immobilieninvestors und -entwicklers ConvergenCE. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Unabhängig vom Kauf des B52 Office hat Warimpex im März den Verkauf eines ebenfalls in Budapest gelegenen Baugrundstücks mit einer Fläche von über 3000 Quadratmetern vereinbart. Das Closing soll ebenfalls im zweiten Quartal stattfinden. Beim Käufer handelt es sich um Stonehill in Kooperation mit IC Campus, beides renommierte, internationale Entwickler von Studentenwohnheimen. (APA/ red.)

(APA)