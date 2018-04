Atrium verlässt den rumänischen Markt

Die börsennotierte Immobiliengesellschaft Atrium European Real Estate (früher Meinl European Land) verlässt den rumänischen Markt. Das einzige von ihr im Land betriebene Einkaufszentrum Atrium Militari in Bukarest wird um 95 Mio. Euro verkauft. Das entspreche einem Aufschlag von 9 Prozent auf den Buchwert, teilte Atrium am Freitag mit.

Der Verkauf sei Teil der laufenden Strategie, das Portfolio sowohl geografisch in Richtung Polen und Tschechien neu auszurichten als auch nach Vermögenskategorien in Richtung größerer, gut etablierter Einkaufszentren in starken urbanen Lagen, die ihre Einzugsgebiete dominieren.

Der Verkauf erfolgt nach der jüngsten Mitteilung der Gesellschaft, dass sie 19 Immobilien veräußert hat, die im Wesentlichen ihre gesamten Vermögenswerte in Ungarn repräsentierten. Die Neupositionierung ihres Portfolios in der Tschechischen Republik wurde zugleich mit dem Verkauf ihrer Beteiligung an einem Einkaufszentrum in Brünn, Tschechien, abgeschlossen. Bereits früher in diesem Monat unterzeichnete Atrium eine Vereinbarung über den Verkauf von Atrium Saratov in der Slowakei um 10,3 Mio. Euro, den sie in Kürze abschließen will.

Aufgrund dieser Veräußerungen wird sich der Anteil des polnischen und tschechischen Portfolios von Atrium auf 81 Prozent des Wertes der gesamten Bestandsobjekte erhöhen. (APA)