Starwood verlängert Annahmefrist für CA-Immo-Angebot

Der US-Investor Starwood Capital verlängert seine Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die CA Immo-Aktionäre um zwei Wochen bis einschließlich 30. Mai. Damit sollen die CA Immo-Aktionäre die Möglichkeit haben, auf Änderungen der Aktionärsstruktur zu reagieren, die sich aus dem Bieterverfahren der Immofinanz für ihre 26-Prozent-Beteiligung an der CA Immo ergeben.

Der Vorstand der börsenotierten CA Immo gibt im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot des US-Investors Starwood an die CA-Immo-Aktionäre "nach eingehender Abwägung sämtlicher relevanter Gesichtspunkte" keine Empfehlung bezüglich Annahme oder Ablehnung ab.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der börsenotierten Immofinanz hingegen empfehlen den Aktionären, das freiwillige öffentlichen Übernahmeangebot des US-Investors für bis zu fünf Prozent der Immofinanz in Höhe von 2,10 Euro je Aktie nicht anzunehmen, da der Angebotspreis nicht angemessen sei. Der Angebotspreis liege um 26,6 Prozent unter dem EPRA NAV (Net Asset Value) pro Immofinanz-Aktie (2,86 Euro per 31. Dezember 2017) sowie lediglich rund 4,6 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie vor Angebotsankündigung .

27,50 Euro je Aktie

Abgesehen von der Verlängerung der Annahmefrist wurden keine weiteren Änderungen des Übernahmeangebotes vorgenommen, teilte Starwood am Freitag mit. Den Aktionären werden somit weiter 27,50 Euro je Aktie cum Dividende angeboten. Ziel ist der Erwerb von bis zu 26 Prozent aller ausgegebenen CA Immo-Aktien. Es wird keine Nachfrist geben, wird betont.

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von Starwood an die Aktionäre der Immofinanz ist nicht von dieser Entscheidung betroffen. Dieses war schon von Beginn an mit 30. Mai befristet.

(APA)