Retailmarkt: Was Shoppingcenter attraktiv macht

Heimische Retailimmobilien stehen derzeit hoch in der Gunst der Investoren. Im letzten Quartal des Vorjahres und in den drei ersten Monaten 2018 wurden um 57 Prozent mehr in die Assetklasse investiert als im Vergleichszeitraum 2016/2017. Allein im ersten Quartal des Jahres flossen rund 390 Millionen Euro in Einzelhandelsimmobilien, was einem Anteil von 39 Prozent am Immobilien-Investmentvolumen entspricht. Nicht wenige Beobachter fragen sich, ob es sich beim verstärkten Investoreninteresse der vergangenen Wochen und Monate um eine Momentaufnahme oder einen nachhaltigen Trend handelt.

„Das höhere Transaktionsvolumen der letzten beiden Quartale ist eher auf einzelne große Deals zurückzuführen“, sagt Jörg F. Bitzer, Head of Retail bei EHL Immobilien. Tatsächlich gingen in den vergangenen Monaten einige spektakuläre Deals über die Bühne. So wechselten unter anderem Leiner Mariahilfer Straße, Shopolis Stadlau und Arena Mattersburg den Besitzer. Auch für Walter Wölfler, Head of Retail Austria & CEE bei CBRE Österreich, ist die jüngste Investitionstätigkeit mehr oder weniger dem Zufall geschuldet: „Man kann sagen, dass Nachfrage und Angebot zusammengekommen sind.“

Unter institutionellen Investoren ist im Vorjahr der Retailanteil im Großteil Westeuropas insgesamt sogar zurückgegangen. „Mittel- und langfristig ist der Investmenttrend eher rückläufig, weil auch weniger neue Produkte am Markt sind“, sagt Bitzer. Der Hintergrund: Einerseits trennen sich die Eigentümer von gut laufenden – und dementsprechend unter Investoren gefragten – Objekten nur ungern. Andererseits kommen kaum neue Projekte auf den Markt. Laut Regiodata wurden im Vorjahr in Österreich nur zwei neue Shoppingcenter eröffnet. So schnell dürfte sich dieses Bild nicht ändern. „Die Pipeline hält generell nur mehr kleine Projekte – mehrheitlich Erweiterungen bestehender Shopping Malls – bereit“, sagt Wolfgang Richter, Geschäftsführer Regiodata Research. „Sinkende Renditen und eine Umsatzverlagerung von der stationären Fläche zum Onlinehandel lassen Investoren und Retailer auf die Expansionsbremse steigen.“

Reaktionen auf den Onlinehandel

Auch Wölfler glaubt, dass der Retailmarkt von Unsicherheit bezüglich den weiteren Auswirkungen des – nach wie vor zunehmenden – Onlinehandels geprägt ist. Bislang hätten Einzelhändler darauf unterschiedlich reagiert: manche progressiver, andere weniger. „Einige wenige haben das Thema Omni-Channeling perfekt umgesetzt und sind damit sehr erfolgreich“, sagt Wölfler. Das gehe so weit, dass in den Geschäften eigene Bereiche geschaffen werden, wo online bestellte Ware abgeholt, probiert und gegebenenfalls wieder retourniert werden könne.

Auf internationaler Ebene hätten einige Shoppingcenter-Betreiber etwa eigene „Click-Collect-Lounges“ eingerichtet, sagt Wölfler. Ein Beispiel: das Einkaufszentrum Westfield London. Auch in Österreich gebe es Vorreiter, die das machen – wenngleich in kleinerem Stil. Dazu gehöre Unibail-Rodamco mit den Objekten Shopping City Süd und Donauzentrum.

„Festzuhalten ist, dass der Onlinehandel nicht mehr exorbitant stark wächst“, meint Bitzer und verweist darauf, dass der Vertriebskanal – laut Handelsverband – im Vorjahr um 14,2 Prozent höhere Privatausgaben generiert hat als 2016. Irgendwann werde diese Entwicklung ein Ende finden. So oder so fließe weniger Kaufkraft in den klassischen Einzelhandel, deutlich mehr werde für Gastronomie und Unterhaltung ausgegeben. „Darauf versuchen die Shoppingcenter-Betreiber mit Zukunftsstrategien zu reagieren“, sagt Bitzer.

Laut dem EHL-Experten ist die Rede von „Placemaking“. Einkaufszentren seien Orte, an denen Shopping stattfinde, aber auch zahlreiche andere Funktionen – etwa Gastronomie, Veranstaltungen, Entertainment oder Gesundheitsvorsorge – erfüllt werden könnten. Tatsächlich finden sich etwa in den USA in großen Malls zunehmend Ärzte sowie Wellness- und Spa-Einrichtungen. Bitzer glaubt, dass das auch in Europa funktionieren könnte.

Aber auch Kultur könnte künftig verstärkt in Einkaufszentren stattfinden, wie das Beispiel Europark Salzburg bestätigt. Die Vorstellungen im hauseigenen „Oval – Die Bühne im Europark“ sind gut besucht, das Programm reicht von Kino über Theater und Musical bis zu Konzerten. Ein Vorteil für die Besucher ist, dass nicht nur ausreichend viele sondern auch kostenlose Parkmöglichkeiten angeboten werden. Davon können Kulturbegeisterte in der Salzburger Innenstadt nur träumen.