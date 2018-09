Mariahilfer Straße 41-43: Nach Sanierung neu vermietet

In das Büro- und Geschäftsgebäude Mariahilfer Straße 41-43 ist nach dem Umzug des bisherigen Nutzers Erste Group in den Erste Campus am Hauptbahnhof wieder neues Business-Leben eingekehrt. Das Haus wurde in den vergangenen Monaten generalsaniert: Ab dem 2. Obergeschoß bis zum Dachgeschoß wurde das Haus komplett entkernt und die haustechnischen Anlagen, Aufzüge sowie die brandschutztechnischen Einrichtungen erneuert. EHL Immobilien betreute den Umbau und war auch für die Verwertung zuständig. Für die rund 2500 m2 Büroflächen konnten daher in rascher Zeit neue Mieter – je einer aus der Software- und der Dienstleistungsbranche – gewonnen werden. (red.)