Logistik-Holzbau in Fischamend eröffnet

Am Mittwoch wurde das von Poppe Prehal Architekten geplante iLogistics Center der Cargo-Partner in Fischamend eröffnet. 16,3 Meter ragen die größten der zwölf Holzsäulen in die Höhe. "Das iLogistics Center ist mit seiner signifikanten Architektur aus Holz auch nach außen klar sichtbar als Zeichen für Nachhaltigkeit und eine besondere Kultur des Gewerbebaus im Kontext innovativer Architektur", erklärte Helmut Poppe.

Holzbau mit Mammut-Dimensionen – (c) Walter Ebenhofer (Walter Ebenhofer)

Die Holzkonstruktion verfügt über eine Nutzfläche von 12.250 Quadratmeter. Es wurden 4200 Kubikmeter Holz verbaut, wobei ein Träger mit 23 Metern Länge das größte Holzelement des Gebäudes ist. Mit dem Baubeginn wurde im Juni 2017 begonnen, die Fertigstellung erfolgte im Sommer 2018.

Mehr Infos zu den Architekten unter: poppeprehal.at