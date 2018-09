CA Immo ernennt zwei Heads of Real Estate Business Operations

Markus Kuttner verantwortet als Head of Real Estate Business Operations AT and CEE künftig die Bereiche Asset und Investment Management sowie Development und Technik in Österreich und Osteuropa, Michael Morgan vereint als Head of Real Estate Business Operations Germany die Bereiche Asset und Investment Management sowie Development im deutschen Kernmarkt. Sowohl Markus Kuttner (bislang Group Head of Asset Management) als auch Michael Morgan (bislang Co-Group Head of Investment Management) waren bereits in unterschiedlichen Positionen für CA Immo tätig.

Markus Kuttner, MBA, MRICS, verfügt über langjährige Erfahrung im Asset Management. 2009 übernahm er die Position Leiter Asset Management CEE/SEE bei CA Immo, wo er 2017 zum Group Head of Asset Management ernannt wurde. Seine berufliche Laufbahn startete er in der Bank Austria Creditanstalt Real Invest GmbH, wo er für das Asset Management in Deutschland, CEE und SEE zuständig war. 2007 wechselte er zur Raiffeisen Capital Management, bevor er 2009 bei CA Immo die Leitung des osteuropäischen Asset Managements übernahm.

Markus Kuttner leitet als Head of Real Estate Business Operations AT and CEE die Bereiche Asset und Investment Management sowie Development und Technik in Österreich und Osteuropa. – (c) CA Immo (Gregor Ecker)

Michael Morgan, seit 2017 als CA Immo Co-Group Head of Investment Management sowie Geschäftsführer der CA Immo Deutschland GmbH tätig, ist ein erfahrener und in der deutschen Immobilienbranche bestens vernetzter Investment und Asset Manager. Vor seinem Eintritt in die CA Immo war er als International Partner und Head of Investment Frankfurt bei Cushman & Wakefield LLP (C&W) tätig. Zuvor bekleidete der Deutsch-Brite verschiedene leitende Positionen in den Bereichen Investment und Asset Management, u. a. bei Dragon Real Estate, Hines Immobilien, Shaftesbury Asset Management Germany sowie Union Investment Real Estate.