CA Immo kauft Bürogebäude in Warschau um 100 Mio. Euro

Die börsennotierte CA Immo kauft in Polen zu und hat den Kaufvertrag für das Bürogebäude Warsaw Spire Building C mit einer Bruttogrundfläche von 21.700 m2 unterzeichnet. Das Transaktionsvolumen betrage rund 100 Mio. Euro, der jährliche Bruttomietertrag liege bei rund 5,4 Mio. Euro, teilte die CA Immo am Dienstag mit. Die CA Immo besitzt bereits den benachbarten Gebäudeteil Spire B. (APA)