Online-Umfrage: Die Trendthemen der Immobilienexperten

Zum zweiten Mal hat die Expo Real unter Messeteilnehmern eine Online-Umfrage durchgeführt, 1380 Immobilienprofis haben sich zu Trendthemen geäußert – und sind zuversichtlich, dass es der Branche weiterhin gut gehen wird.

Potenzial in Nischensegmenten

"Die Immobilienwirtschaft lässt sich von Diskussionen um internationale Zölle und Verschuldung bislang nicht verunsichern – für 2018 und 2019 bleiben die Messe-Teilnehmer weiterhin optimistisch", erklärt Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München. "Ein Großteil der Befragten rechnet sogar mit steigenden Investmentsummen in Deutschland, dementsprechend sehen sie viel Potenzial in Nischensegmenten wie City-Logistik- oder Gesundheits- und Pflegeimmobilien." Aufbruchstimmung herrscht bei der digitalen Transformation, „die größten Potenziale werden in den Bereichen ‚Managen und Betreiben‘, ‚Planen und Bauen‘ sowie ‚Vermarkten‘ gesehen“.

Weiterhin positive Verhältnisse



Trotz geopolitischer Spannungen, Handelskonflikten und internationaler Verschuldung sehen 65,9 Prozent der Befragten weiterhin positive Verhältnisse. 30 Prozent glauben zumindest, dass ihr Unternehmen eine Abschwächung der Konjunktur abfedern kann. 62 Prozent denken, dass die Investitionssummen in Immobilien in Deutschland steigen werden, 31,3 Prozent, dass sie gleichbleiben.

Leipzig gilt als der Top B-Standort



Die förderale Struktur in Deutschland bietet viele Standorte mit Potenzial jenseits der großen Metropolen. Top B-Standort ist mit Abstand Leipzig (48,1 Prozent), gefolgt von Nürnberg (33,6 Prozent), Wiesbaden (29,7 Prozent), Münster (28,7 Prozent) und Hannover (26,3 Prozent).

Sozialbauten liegen im Trend



Wohnimmobilien werden nach Meinung der Befragten weiter an Bedeutung gewinnen (88,5 Prozent). Insbesondere sozialer Wohnungsbau/gefördertes Wohnen liegt dabei im Trend, denn 42,9 Prozent sind der Ansicht, dass dieses Segment in seiner Bedeutung steigen wird. Logistik ist der zweite große Potenzialträger, Top-Unterkategorie ist hier die City-Logistik-Immobilie mit 37 Prozent Zustimmung. Gesundheits- und Pflegeimmobilien sind die Nummer 3 unter den Potenzialträgern bei den Segmenten. Es sind also Nischensegmente abseits von klassischen Anlageobjekten wie Büro und Einzelhandel, die bei Immobilienexperten auf das höchste Interesse stoßen.

Digitale Innovation



40,1 Prozent der Befragten gibt an, dass ihr Unternehmen seinen Kunden und Geschäftspartnern digitale Produkte und Services anbietet. Angebote bestehen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Großes Potenzial für die Zukunft wird vor allem in den Bereichen ‚Managen und Betreiben‘, ‚Planen und Bauen‘ sowie ‚Vermarkten‘ gesehen. Im Bereich ‚Smart City‘ ist die Lücke zwischen Angebot und Potenzial am größten, hier ist für die Zukunft also mit dem größten Entwicklungssprung zu rechnen.

Für die Online-Umfrage hat die Expo das unabhängige Meinungsforschungsinstitut "IfaD" beauftragt. Befragt wurden im Juli diesen Jahres 1380 Messeteilnehmer der Expo Real 2017 aus dem In- und Ausland.